Scenă de groază la Jocurile Commonwealth: un gimnast s-a prăbușit în cap de la 3 metri

Finala masculină pe echipe de la Jocurile Commonwealth a fost umbrită de un moment dramatic, după ce gimnastul britanic Gabriel Langton a suferit o accidentare serioasă în timpul exercițiului la bara fixă.

Sportivul de 19 ani, aflat în echipa Angliei, evolua în ultima rotație a concursului de la Glasgow. În încercarea de a executa un element spectaculos de desprindere la bara fixă, Langton nu a mai reușit să prindă bara și a căzut de la aproximativ trei metri, lovindu-se puternic în zona capului și a gâtului.

Competiția a fost întreruptă imediat, iar echipa medicală a intervenit de urgență. În timp ce spectatorii și ceilalți sportivi urmăreau în liniște intervenția medicilor, gimnastul a rămas conștient, a putut comunica și și-a mișcat membrele înainte de a fi imobilizat cu un guler cervical și transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Vești bune după accidentul suferit de gimnastul britanic

La câteva ore după incident, reprezentanții British Gymnastics au anunțat că starea lui Gabriel Langton este stabilă. Gimnastul a fost transportat la spital din motive de siguranță și a rămas internat peste noapte pentru mai multe investigații. În urma examenelor medicale și a scanărilor efectuate, medicii au confirmat că sportivul nu a suferit leziuni grave. Potrivit federației britanice, rezultatele au fost încurajatoare, iar Langton urmează să fie externat și să se întoarcă la hotelul în care este cazată delegația Angliei.

Colegii lui Langton au trecut cu greu peste momentul dramatic

Accidentul lui Gabriel Langton i-a afectat puternic pe colegii săi, care au fost nevoiți să își continue evoluțiile la scurt timp după reluarea concursului. Luke Whitehouse, următorul gimnast programat la bara fixă, a recunoscut că i-a fost foarte greu să se concentreze după cele întâmplate. Sportivul a povestit că întreaga echipă a decis să mai facă o scurtă încălzire înainte de a reveni în competiție, pentru a încerca să își recapete calmul. Whitehouse a spus că sprijinul dintre colegi a contat enorm în acele momente și a precizat că ultimele vești primite despre Langton erau încurajatoare, conform BBC.