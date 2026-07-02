Strategia „cerului deschis”. Cum reușesc forțele ucrainene să străpungă apărarea antiaeriană rusă în drumul spre Moscova

Breșele din sistemul de apărare antiaeriană al Federației Ruse nu mai sunt simple coincidențe raportate pe rețelele sociale, ci rezultatul unei strategii deliberate. Forțele de Sisteme Fără Pilot (SBS) ale Ucrainei au reușit să creeze coridoare aeriene sigure prin scoaterea din funcțiune a radarelor rusești, deschizând calea pentru atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune adânc în interiorul teritoriului rus.

Conform datelor publicate de Primul Centru Special de Drone din cadrul SBS, operatorii grupului „Roni” execută misiuni sistematice de neutralizare a sistemelor de control și monitorizare a spațiului aerian (SKPP) din regiunea Briansk. Această zonă este critică, deoarece asigură supravegherea sectorului aerian care duce direct către capitala Rusiei.

Prin scoaterea din funcțiune a acestor „ochi” electronici, armata ucraineană reușește să străpungă rețeaua densă de apărare antiaeriană a Moscovei. Oficialii ucraineni subliniază că aceste operațiuni – cum a fost cea codificată „Polifem” – au crescut semnificativ rata de succes a dronelor de tip Deep Strike pe direcția nordică, facilitând lovituri strategice asupra unor obiective industriale și militare din regiuni precum Sankt Petersburg, Ust-Luga și Moscova.

Cele mai recente evoluții confirmă această tendință. În ciuda declarațiilor oficiale ale primarului Moscovei, Serghei Sobianin, care susținea că forțele ruse ar fi interceptat 55 de drone, canalele de monitorizare independente indică faptul că atacurile au vizat eficient obiective strategice, printre care și Centrul de Comunicații Spațiale „Dubna”.

Criză de combustibil și panică în provinciile rusești

Aceste acțiuni militare aerospațiale au început să producă efecte vizibile în viața de zi cu zi a cetățenilor ruși, generând o dublă criză: una logistică și una de securitate percepută.

Un studiu recent realizat de organizația Join Ukraine, care analizează săptămânal sute de canale regionale de Telegram și comunități de pe platforma VKontakte, evidențiază o schimbare majoră în starea de spirit a populației din Federația Rusă. Analiza a peste 41.000 de mesaje arată că războiul nu mai este perceput ca un eveniment abstract, difuzat doar la televiziunea de stat.

Paradoxul petrolier

Prima parte a lunii a fost marcată de o criză acută de carburant în regiunile monitorizate. Penuria de benzină, cozile mari de la stațiile de alimentare și creșterea galopantă a prețurilor au stârnit nemulțumire și ironii în rândul cetățenilor, uimiți că o țară care se află printre marii exportatori globali de țiței nu își poate aproviziona piața internă. Decizia autorităților de a relaxare standardele ecologice pentru combustibili a fost criticată dur, oamenii temându-se de defectarea mașinilor și de scumpirea în lanț a produselor de bază.

Mutarea războiului în planul personal

Ulterior, atacurile masive cu drone asupra Moscovei și, în special, lovirea Rafinăriei de Petrol din capitală au reconfigurat complet agenda publică. Discuțiile din comunitățile online s-au mutat rapid de la prețul benzinei la lipsa sistemelor de avertizare în caz de atac, disfuncționalitățile sirenelor și capacitatea reală a statului de a proteja spatele frontului.

Pierderea mitului stabilității garantate de Kremlin

Schimbarea de paradigmă este analizată și de experți în securitate. Iulia Elenici, analist în cadrul Join Ukraine, explică faptul că nemulțumirea crește pe măsură ce populația simte consecințele direct pe propria piele.

„Atât timp cât efectele războiului rămâneau pe front sau în regiunile strict de frontieră, majoritatea rușilor priveau situația prin prisma propagandei TV. Când apar cozile la benzină, dronele lovesc Moscova, sirenele nu pornesc, iar autoritățile nu oferă explicații coerente, oamenii încep să evalueze situația prin propria experiență”, explică Elenici.

Pentru regimul de la Kremlin, această dinamică este extrem de sensibilă. Legitimitatea internă a puterii din Rusia s-a bazat în mod tradițional pe un contract social nescris: garantarea stabilității economice și a siguranței cetățenilor în schimbul pasivității politice. În condițiile în care dronele ucrainene pătrund tot mai des în spațiul aerian al capitalei ruse, acest mit al invulnerabilității începe să fie serios zdruncinat.