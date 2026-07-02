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Atac masiv asupra Kievului. Cel puțin doi morți și mai mulți răniți în urma bombardamentelor rusești

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Război în Ucraina
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Capitala Ucrainei a fost vizată în noaptea de miercuri spre joi de un nou atac aerian de amploare lansat de Rusia, cu rachete balistice, rachete de croazieră și drone. Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar mai multe au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene.

Cel puțin doi morți și mai mulți răniți în urma bombardamentelor rusești.
Cel puțin doi morți și mai mulți răniți în urma bombardamentelor rusești.

Președintele Volodimir Zelenski avertizase încă de miercuri, în timpul unei vizite la Dublin, că Rusia pregătește un atac de mari proporții și a anunțat că își va întrerupe deplasarea pentru a reveni la Kiev.

„Știm că Putin pregătește acest atac masiv împotriva Ucrainei de ceva vreme deja”, a declarat liderul ucrainean, îndemnând populația să fie „și mai precaută” și să respecte măsurile de protecție.

Șeful administrației militare a regiunii Kiev, Mikola Kalașnik, a anunțat că atacul a vizat mai multe zone ale capitalei și împrejurimilor.

„În timpul nopții, inamicul a lansat din nou un atac masiv asupra regiunii Kiev, folosind drone, rachete balistice și rachete de croazieră”, a transmis acesta pe Telegram, precizând că cinci districte au fost afectate.

Potrivit jurnaliștilor AFP aflați la Kiev, exploziile s-au succedat timp de mai multe ore. Un nor de fum s-a ridicat în centrul capitalei după una dintre detonări, iar pompierii și echipajele de ambulanță au intervenit de urgență. La scurt timp după primul impact, o a doua explozie a avut loc în apropiere, proiectând resturi în aer.

Locuitorii s-au îndreptat spre adăposturi, mulți dintre ei refugiindu-se în stațiile de metrou.

„După ultimele atacuri, am decis să mă duc acolo pentru că pur și simplu au fost prea multe lovituri asupra obiectivelor civile în timpul atacului recent”, a declarat pentru AFP Katerina Koval, o locuitoare din Kiev.

Primarul capitalei, Vitali Kliciko, a anunțat că o clădire care găzduia o stație de ambulanță a fost avariată în urma bombardamentelor.

„Cinci lucrători din domeniul sănătății au fost răniți în districtul Șevcenkivski. Unul dintre ei, un paramedic, se află în stare critică”, a transmis edilul.

De asemenea, acoperișul unui bloc de locuințe a fost cuprins de flăcări într-un alt cartier, iar mai multe persoane au rămas blocate într-un imobil cu nouă etaje afectat de atac.

Kievul continuă să fie una dintre principalele ținte ale bombardamentelor rusești, la peste patru ani de la începutul invaziei. La începutul lunii iunie, un atac lansat cu sute de drone și zeci de rachete a provocat zeci de victime în Ucraina, inclusiv în capitală.

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