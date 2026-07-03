Rusia a distrus 49 de oficii poștale în Ucraina. Japonia a reconstruit 20 chiar lângă linia frontului

În timp ce bombardamentele rusești continuă să distrugă infrastructura civilă din Ucraina, Japonia contribuie la refacerea unor servicii esențiale pentru locuitorii din apropierea frontului. Douăzeci de oficii poștale modulare, complet echipate, au fost puse în funcțiune în șase regiuni afectate de război, oferind din nou acces la pensii, ajutoare sociale și servicii poștale pentru mii de oameni.

Noile unități funcționează deja în regiunile Dnipropetrovsk, Harkov, Sumî, Zaporojie, Cernihiv și Herson, a anunțat Ministerul ucrainean pentru Dezvoltarea Comunităților și Teritoriilor.

Potrivit autorităților de la Kiev, de la începutul invaziei pe scară largă lansate de Rusia, 49 de oficii ale companiei naționale Ukrpoșta au fost complet distruse, iar alte 648 au fost avariate în urma atacurilor.

În multe dintre comunitățile aflate în apropierea liniei frontului, dispariția acestor sedii a însemnat și pierderea accesului la servicii financiare de bază, distribuirea pensiilor sau primirea coletelor și a corespondenței.

Oficii modulare, acolo unde reconstrucția nu este încă posibilă

Noile oficii sunt amplasate în construcții modulare și au fost concepute pentru a funcționa în localitățile unde refacerea clădirilor permanente nu poate fi realizată din cauza riscurilor de securitate.

Proiectul face parte din Programul de Redresare și Reconstrucție de Urgență finanțat de Guvernul Japoniei și implementat împreună cu Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA).

Vicepremierul ucrainean pentru Reconstrucție, Oleksii Kuleba, a declarat că menținerea serviciilor publice în comunitățile aflate în apropierea frontului reprezintă una dintre principalele priorități ale autorităților.

„Restabilirea accesului la serviciile publice în comunitățile din apropierea frontului este prioritatea noastră absolută. Datorită partenerilor japonezi, ucrainenii care trăiesc sub amenințarea permanentă a atacurilor pot beneficia din nou de servicii poștale stabile. Aceste 20 de oficii modulare transmit un mesaj clar: statul rămâne alături de cetățeni, chiar și acolo unde agresiunea rusă a distrus infrastructura”, a afirmat oficialul.

Sprijin japonez de peste 700 de milioane de dolari

Cele 20 de oficii poștale fac parte dintr-un pachet mai amplu de 66 de unități și echipamente tehnice pe care Japonia îl pune la dispoziția regiunilor ucrainene aflate în apropierea frontului.

Programul include și 40 de utilaje grele destinate îndepărtării molozului din regiunile Sumî, Zaporojie și Cernihiv, precum și echipamente pentru construcții și un simulator destinat instruirii operatorilor într-un centru profesional din Bila Țerkva.

Din 2023 până în prezent, Japonia a acordat Ucrainei, prin intermediul JICA, asistență tehnică și granturi în valoare de peste 700 de milioane de dolari.

Fondurile au fost direcționate către proiecte din domeniile energiei, transporturilor, sănătății, educației, alimentării cu apă, deminării și reconstrucției infrastructurii municipale.

Pentru comunitățile din apropierea liniei frontului, noile oficii poștale reprezintă mai mult decât simple puncte de distribuire a corespondenței. Ele permit plata pensiilor, accesul la ajutoarele sociale și mențin legătura locuitorilor cu restul țării, în zone unde războiul a distrus aproape complet infrastructura civilă.