Droguri prin curier în Spania și Franța. Grupare de criminalitate organizată, destructurată de Europol

O rețea de trafic de droguri care transporta cantități mari de canabis din Spania în Franța, folosind servicii de curierat, a fost destructurată în urma unei operațiuni coordonate a autorităților. În cadrul perchezițiilor au fost confiscați 278.000 de euro, precum și canabis, alte droguri, arme de foc și autoturisme.

Europol transmite că, între 15 și 19 iunie 2026, autoritățile au arestat 10 suspecți și au efectuat 24 de percheziții în Franța și Spania.

Ancheta a scos la iveală existența unui grup de criminalitate organizată care exploata rețele comerciale de livrare a coletelor pentru a transporta canabis din Barcelona către regiunea Rennes, din Franța.

Potrivit anchetatorilor, rețeaua era condusă de trei suspecți principali: doi aflați în Spania, care coordonau aprovizionarea și expedierea drogurilor, și unul din Franța, responsabil de distribuirea acestora după sosire.

Anchetatorii au identificat cel puțin 114 colete expediate între septembrie 2024 și momentul desfășurării operațiunii, care conțineau aproximativ 1,45 tone de canabis.

Coletele erau trimise prin intermediul unei firme de curierat, însă autoritățile consideră că acestea reprezintă doar o parte din activitatea de trafic a grupării. Investigațiile privind utilizarea altor companii de curierat și servicii logistice sunt în desfășurare.

Pentru a evita să fie depistați, suspecții din Spania ar fi folosit identități false atunci când expediau drogurile.

Gruparea utiliza aceeași metodă bazată pe colete și pentru a transfera înapoi în Spania banii proveniți din activitățile infracționale. Numerarul obținut din vânzarea drogurilor era ascuns în colete și expediat împreună cu dispozitive GPS, folosite pentru monitorizarea transporturilor.

Europol estimează că bunurile rețelei, inclusiv proprietăți imobiliare, valorează aproximativ 4 milioane de euro.

Agenția a sprijinit ancheta prin schimb de informații și coordonare cu autoritățile din Franța și Spania, iar Eurojust a facilitat executarea mandatelor europene de arestare. Potrivit Europol, traficul de canabis generează anual aproximativ 12 miliarde de euro și rămâne una dintre cele mai profitabile surse de venit pentru grupările de criminalitate organizată din Europa.

Profiturile uriașe generate de traficul de canabis sunt reinvestite frecvent în alte forme de criminalitate gravă și organizată, permițând grupărilor infracționale să își extindă activitățile, să își consolideze influența și să își diversifice operațiunile ilegale.