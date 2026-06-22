Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și procurorii DIICOT – Structura Centrală au pus în aplicare, luni, 15 mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și complicitate la trafic de droguri de mare risc care a avut ca urmare moartea unei persoane.

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Potrivit anchetatorilor, gruparea era formată din 12 cetățeni de origine srilankeză, aflați în România cu permise de muncă încă din anul 2024.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, cel puţin din luna iunie 2025 până în prezent, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov s-ar fi cristalizat şi ar fi acţionat o grupare de criminalitate organizată, formată din 12 membri, persoane de origine srilankeză, lucrători cu permise de muncă pe teritoriul României încă din anul 2024, în scopul obţinerii de beneficii materiale din vânzarea sistematică de droguri de risc şi de mare risc”, au transmis Poliţia Română şi DIICOT.

Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi avut o structură organizată și ar fi gestionat mai multe locuințe folosite pentru depozitarea și comercializarea drogurilor. De asemenea, aceștia ar fi coordonat aprovizionarea și distribuția substanțelor interzise, inclusiv în cadrul unor petreceri organizate pentru comunitatea din care făceau parte.

Potrivit surselor citate, rețeaua funcționa pe mai multe paliere, de la achiziționarea și distribuția drogurilor până la intermedierea vânzărilor către clienți stabili sau ocazionali, atât în locații special destinate, cât și în cadrul unor petreceri și evenimente organizate în București.

Unul dintre episoadele investigate de procurori vizează un eveniment privat organizat în noaptea de 29 spre 30 iunie 2025, la care au participat peste 200 de persoane.

„În acest context, unul dintre membri, în noaptea de 29 spre 30 iunie 2025, ar fi organizat un eveniment privat cu peste 200 de participanţi, între care şi membri ai grupului infracţional din care ar fi făcut parte, în care ar fi fost comercializate droguri de risc şi mare risc, situaţie ce a avut ca urmare moartea unui tânăr, survenită prin stop cardio-respirator consecutiv acţiunii deprimante asupra sistemului nervos central a unui cocktail de substanţe de mare risc (cocaină, amfetamină, metamfetamină şi derivat de tip ecstasy şi ketamină)”, au menţionat Poliţia şi DIICOT.

Pe parcursul anchetei, oamenii legii au indisponibilizat mai multe cantități de substanțe interzise despre care se suspectează că au fost comercializate de membrii grupării în București și în localități din județul Ilfov. Printre drogurile ridicate se numără canabis, rezină de canabis, cocaină, comprimate ecstasy și metamfetamină.

Audierile în acest dosar au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.