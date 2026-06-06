Captură impresionantă de droguri pe Autostrada A1. Un român și un ucrainean, reținuți după ce au ascuns în mașină 30 kilograme de canabis și cocaină

Procurorii DIICOT au reținut doi bărbați, un cetățean ucrainean de 57 de ani și un român de 23 de ani, acuzați de trafic internațional și intern de droguri de risc și mare risc, după o captură semnificativă realizată pe Autostrada A1.

Potrivit anchetatorilor, pe 4 iunie cei doi bărbați au introdus în România, prin punctul de trecere a frontierei Nădlac, aproximativ 26 de kilograme de canabis și 4 kilograme de cocaină. Drogurile erau ascunse într-un compartiment special amenajat, sub o podea falsă a autoturismului.

Ulterior, pe teritoriul României, bărbatul de 57 de ani a fost prins în flagrant în timp ce transporta substanțele interzise pe Autostrada A1, acestea fiind destinate comercializării.

”Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la data de 04.06.2026, inculpații au introdus în țară, prin punctul de trecere a frontierei Nădlac, cantitățile de circa 26 kilograme canabis (drog de risc) și 4 kilograme de cocaină (drog de mare risc), drogurile fiind ascunse sub o podea falsă a unui autoturism”, potrivit DIICOT.

Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Operațiunea a fost realizată împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, cu sprijinul Brigăzii Poliției Autostrăzi și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, prin Secția 21 Poliție.