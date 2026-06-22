Autoritățile din Australia au confiscat 2,7 tone de cocaină într-un sistem de buncăre subterane din vestul orașului Sydney. Este cea mai mare captură de acest tip din istoria țării.

„Captura face parte din Operațiunea Minjiang, o investigație a Grupului Operativ Comun pentru Combaterea Crimei Organizate din Queensland (QJOCTF). Aceasta vine după confiscarea anterioară a 178 de kilograme de cocaină și 142 de kilograme de metamfetamină, ceea ce ridică totalul drogurilor confiscate în cadrul anchetei la peste trei tone”, transmite Poliția Federală Australiană (AFP) într-un comunicat.

Drogurile, evaluate la aproximativ 816 milioane de dolari australieni (498.9 milioane de euro), ar fi fost introduse în țară prin statul Queensland și transportate la Sydney de o rețea de crimă organizată.

Doi bărbați, în vârstă de 21 și 25 de ani, au fost arestați și acuzați de deținerea unei cantități comerciale de droguri importate ilegal, infracțiune pedepsită cu închisoarea pe viață.

Operațiunea Minjiang a început în mai 2026, după ce 40 de kilograme de cocaină au fost găsite în apă, lângă o rampă pentru ambarcațiuni din Midge Point, de către poliția din Queensland, care intervenise după semnalarea unui camion cu platformă incendiat.

Anchetatorii au identificat un bărbat de 41 de ani din Mackay drept proprietarul camionului, iar investigațiile ulterioare au dus la percheziții succesive în nordul și sud-estul Queenslandului, precum și la una în Sydney.

→ Imaginea 1/3: FOTO: Poliția Federală Australiană (AFP)

Șase persoane au fost arestate

Săptămâna trecută, alte șase persoane au fost identificate, arestate și puse sub acuzare pentru rolurile pe care le-ar fi avut în această tentativă eșuată de import de droguri. Acestea sunt acuzate de infracțiuni legate de deținerea de droguri sau conspirație pentru deținerea lor.

Un bărbat de 32 de ani din Petrie, deja acuzat de deținere de droguri periculoase și gestionarea produselor infracționale, a fost inculpat suplimentar pe 19 iunie pentru tentativă de deținere a unei cantități comerciale de droguri controlate la frontieră, infracțiune care poate fi sancționată cu închisoare pe viață. El urmează să apară în fața Tribunalului de Magistrați din Brisbane pe 31 iulie 2026.

O femeie de 32 de ani din Petrie a fost acuzată de aceeași infracțiune. Procurorii susțin că aceasta locuia într-o casă conspirativă asociată operațiunii și a fost complice la depozitarea drogurilor.

Femeia urmează să se prezinte în fața Tribunalului de Magistrați din Brisbane la 31 iulie 2026.

Autoritățile continuă investigațiile asupra rețelei de trafic, iar nava MV Wealth, suspectată că a fost folosită pentru transportul drogurilor, este reținută în Insulele Solomon.

Operațiunea a fost coordonată de mai multe agenții australiene de aplicare a legii, iar oficialii au afirmat că intervenția a împiedicat introducerea pe piață a unei cantități uriașe de droguri și a afectat semnificativ activitatea rețelei criminale implicate.

„Știm că infractorii merg până la limite extreme și adesea își pun în pericol propriile vieți pentru a introduce droguri în Australia, fără să le pese de răul pe care îl provoacă comunităților australiene”, a declarat comandantul AFP Stephen Jay.

El a adăugat că presupusul plan de distribuire a aproape trei tone de cocaină, prin descărcarea drogurilor dintr-o navă internațională în nordul Queenslandului și transportarea lor la Sydney, demonstrează cât de bine organizate și determinate sunt aceste rețele criminale și până unde sunt dispuse să meargă pentru profit.

„Investigațiile privind proveniența drogurilor continuă și vom colabora cu partenerii noștri internaționali și naționali pentru a identifica organizațiile criminale și toate persoanele implicate în această tentativă de import de droguri”, a spus el.

Oficialii australieni au mai declarat că operațiunea evidențiază eficiența cooperării dintre instituțiile de aplicare a legii în combaterea crimei organizate și a permis confiscarea unei cantități importante de droguri, împiedicând distribuirea acesteia pe piața neagră din Australia.