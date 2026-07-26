 Adrian Șut revine în Europa! Fostul căpitan al FCSB a fost prezentat oficial la noua formație | adevarul.ro
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Adrian Șut revine în Europa! Fostul căpitan al FCSB a fost prezentat oficial la noua formație

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Aventura lui Adrian Șut în Emiratele Arabe Unite s-a încheiat după doar șase luni. Mijlocașul de 27 de ani a părăsit-o pe Al-Ain și va evolua din nou în fotbalul european, după ce a acceptat oferta venită de la Levadiakos.

Adrian Șut Foto/Instagram @levadiakos_fc
Adrian Șut Foto/Instagram @levadiakos_fc

Transferul a fost oficializat duminică, 26 iulie, când clubul elen a anunțat sosirea fostului căpitan al FCSB. Potrivit informațiilor prezentate de noua sa echipă, Șut va juca sub formă de împrumut până la finalul sezonului 2026/2027.

Levadiakos FC are plăcerea să anunțe cooptarea fotbalistului internațional român Adrian Sut. Mijlocașul în vârstă de 27 de ani (30.04.1999) vine la echipa noastră sub formă de împrumut de la Al Ain, campioana Emiratelor Arabe Unite. S-a transferat acolo în ianuarie 2026 și a fost încoronat campion la sfârșitul sezonului, precum și câștigător al Cupei, bifând 14 apariții și 1 gol. 

Membru activ al echipei naționale a României (8 selecții), înainte de a-și părăsi țara natală, a câștigat două campionate (2024, 2025) și două Supercupe (2024, 2025) cu FCSB, în care a fost un fotbalist cheie timp de ani și jumătae, fiind ales de două ori în cel mai bun unsprezece al campionatului din țara sa (2022-2023, 2024-2025). A mai jucat pentru Academica Clinceni, Pandurii Tg Jiu și Târgu Mureș, de unde a fost promovat la seniori, bifând un total de 194 de apariții (19 goluri, 14 pase decisive) în prima divizie a României, precum și 39 de apariții (3 goluri, 1 pasă decisivă) în competiții UEFA (Liga Campionilor, Europa League, Conference League) cu FCSB. Adrian, îți urăm bun venit în familia Levadiakos! Îți dorim sănătate și multe succese!”, a fost comunicatul oficial al celor de a Levadiakos.

Postarea celor de la Levadiakos Foto/Instagram
Postarea celor de la Levadiakos Foto/Instagram

La Levadiakos, internaționalul român îl va avea coleg și pe Alexandru Pantea. Revenirea lui Șut în Europa a fost influențată și de Elias Charalambous, cel care l-a pregătit la FCSB și l-a convins să facă acest pas după perioada petrecută în Emiratele Arabe Unite, unde a cucerit titlul de campion alături de Al-Ain.

Deși a fost împrumutat în Grecia, Adrian Șut rămâne sub contract cu Al-Ain până în vara lui 2028. Presa a scris că mijlocașul român are în Emiratele Arabe Unite un salariu de aproximativ un milion de euro pe sezon.

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