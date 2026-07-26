 Serviciile secrete americane se tem că războiul dur al lui Trump cu Iranul l-ar putea determina pe noul lider al țării să dezvolte o armă termonucleară | adevarul.ro
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Serviciile secrete americane se tem că războiul dur al lui Trump cu Iranul l-ar putea determina pe noul lider al țării să dezvolte o armă termonucleară

Război în Orientul Mijlociu
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Noul lider suprem al Iranului este mult mai dispus să urmărească obținerea unei bombe nucleare decât a fost tatăl său decedat, apreciază agențiile de informații americane. Este o schimbare dramatică ce sporește miza în contextul în care președintele Donald Trump analizează o nouă acțiune militară, de amploare mai mare.

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului/FOTO:X
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului/FOTO:X

Ayatollahul Mojtaba Khamenei a preluat puterea după ce tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis la începutul conflictului într-un atac israeliano-american.

Timp de mai mulți ani, oficialii americani au considerat autentică interdicția religioasă impusă de Ali Khamenei asupra armelor nucleare, chiar dacă Teheranul își extindea în tăcere infrastructura nucleară și își păstra opțiunea de a construi o armă, dacă ar fi ales să facă acest lucru.

Fiul său, cred acum oficialii din serviciile de informații americane, adoptă o poziție mai dură. Mojtaba nu a cerut niciodată public construirea unei bombe, însă evaluările serviciilor de informații arată, potrivit publicației The New York Times, că acesta are mai puține reticențe ideologice față de dezvoltarea armamentului nuclear și ar putea susține un arsenal mai avansat.

Schimbarea ar putea consolida argumentele pentru noi lovituri

Oficialii afirmă că noile informații i-ar oferi lui Trump un avantaj suplimentar, în cazul în care Washingtonul ar concluziona că Teheranul se apropie de o decizie politică de a construi o armă nucleară.

Deocamdată, Iranul nu a reluat activitățile de îmbogățire a uraniului după loviturile aeriene americane din anul trecut, care au provocat pagube semnificative. În schimb, Teheranul pare concentrat pe salvarea a ceea ce a mai rămas, în special complexul subteran puternic fortificat cunoscut sub numele de „Muntele Târnăcopului”.

Oficiali americani susțin că Iranul a mutat deja cel puțin o parte din centrifugele sale în această locație, săpată adânc sub un munte din centrul țării și considerată a fi în afara razei de acțiune a celor mai puternice bombe convenționale americane, capabile să distrugă buncăre. Serviciile de informații israeliene ar fi urmărit, potrivit relatărilor, mutarea echipamentelor, deși Washingtonul consideră că obiectivul este protejarea unor active esențiale, nu reluarea îmbogățirii uraniului. Teheranul a desfășurat forțe terestre suplimentare în jurul sitului, pe fondul temerilor că Statele Unite ar putea încerca un raid cu trupe speciale, în loc să se bazeze doar pe lovituri aeriene.

Precedentul din 2025

Această temere își are originea în evenimentele din iunie 2025, când Trump a ordonat lovituri asupra celor mai importante trei situri nucleare ale Iranului. Bombardiere stealth B-2 au lansat bombe uriașe capabile să distrugă buncăre asupra siturilor de la Fordo și Natanz, în timp ce rachete Tomahawk au lovit Isfahan. Trump a declarat atunci că programul nuclear iranian a fost distrus complet.

Dar, propriile agenții de informații americane ar fi ajuns la o concluzie diferită, estimând că pagubele au întârziat programul doar cu câteva luni, fără a-l distruge.

Întârzierea s-a prelungit doar pentru că Iranul a ales să nu reconstruiască ori să nu reia îmbogățirea uraniului în alte locații. Esențial este că stocul de uraniu puternic îmbogățit a rămas intact, lăsând la îndemâna Teheranului o mare parte din materia primă necesară unei bombe, dacă ar decide să acționeze.

Incertitudini privind intențiile lui Mojtaba Khamenei

Informațiile privind intențiile lui Mojtaba Khamenei vin însă cu rezerve importante. O mare parte dintre acestea datează de dinainte de actualele lupte.

Potrivit relatărilor, noul lider suprem ar fi fost rănit la începutul războiului și a dispărut aproape complet din spațiul public, recuperându-se în urma rănilor și evitând să devină următoarea țintă a unei lovituri aeriene. Oficialii se îndoiesc, de asemenea, că acesta deține deja autoritatea pe care tatăl său a exercitat-o timp de trei decenii.

Ceea ce cred, în schimb, este că apetitul său pentru o armă nucleară depășește ambițiile tatălui său. Dacă informațiile anterioare sugerau că Iranul se gândeau la un dispozitiv rudimentar, similar celor din al Doilea Război Mondial, se crede că Mojtaba favorizează focoase sofisticate, suficient de mici pentru a putea fi montate pe rachete cu rază lungă de acțiune.

Fatwa lui Ali Khamenei care interzicea armele nucleare nu a împiedicat niciodată Iranul să stăpânească tehnologia necesară construirii uneia, iar susținătorii liniei dure au argumentat de multă vreme că Teheranul ar trebui să fie capabil să asambleze rapid o bombă, în caz de nevoie.

Oficialii avertizează acum că războiul ar fi putut oferi acestor duri cel mai puternic argument de până acum: că doar o capacitate de descurajare nucleară credibilă poate preveni viitoare lovituri sau o nouă tentativă de a răsturna regimul.

Dacă au dreptate, o campanie menită să pună capăt ambițiilor nucleare ale Iranului ar fi produs, de fapt, efectul opus, alimentând apetitul Teheranului pentru chiar arma pe care Washingtonul a încercat, timp de decenii, să i-o interzică.

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