„Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație. Jocul Sudoku de duminică, 29 noiembrie, este alegerea perfectă pentru o pauză inteligentă.

Sudoku Foto: Adevărul

Sudoku este unul dintre cele mai populare jocuri de logică din lume, apreciat pentru simplitatea regulilor și complexitatea provocărilor pe care le oferă. Astăzi, cititorii „Adevărul” sunt invitați să își testeze atenția, răbdarea și capacitatea de analiză într-o nouă partidă disponibilă pe platforma de jocuri a publicației.

Grila trebuie completată respectând regulile clasice ale celebrului puzzle.

Fiecare rând, fiecare coloană și fiecare pătrat de 3x3 trebuie să conțină toate cifrele de la 1 la 9, fără repetiții. Deși regulile pot fi învățate în câteva minute, găsirea soluției complete poate deveni o adevărată provocare, mai ales la nivelurile de dificultate mai ridicate.

Partida este una de nivel mediu și îi provoacă pe jucători să completeze spațiile goale (AICI) folosindu-se exclusiv de logică. Fiecare cifră introdusă influențează restul grilei, iar o singură greșeală poate complica întregul proces de rezolvare. Cititorii au la dispoziție și o variantă ușoară și una de dificultate ridicată.

Pe lângă rolul recreativ, Sudoku este apreciat și pentru beneficiile sale cognitive. Specialiștii susțin că exercițiile de acest tip contribuie la antrenarea memoriei, îmbunătățirea concentrării și dezvoltarea gândirii analitice.

Crezi că poți găsi toate cifrele lipsă și completa corect grila? Intră în joc și acceptă provocarea zilei.

Sudoku, un exercițiu captivant

Sudoku a devenit celebru la nivel mondial la începutul anilor 2000, însă originile sale sunt mai vechi. Jocul modern a fost popularizat în Japonia, de unde și denumirea sa, care poate fi tradusă aproximativ prin expresia „cifrele trebuie să fie unice”.

Spre deosebire de problemele de matematică, Sudoku nu presupune calcule și nu necesită cunoștințe speciale. Succesul depinde exclusiv de observație, logică și capacitatea de a identifica relațiile dintre cifre. Tocmai această combinație îl transformă într-un exercițiu captivant atât pentru începători, cât și pentru jucătorii experimentați.

Rubrica „Jocurile Adevărul” oferă zilnic integrame, rebusuri și alte jocuri adaptate pentru a fi rezolvate direct pe ecran.