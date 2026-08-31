Doi marinari sunt dați dispăruți după scufundarea unui vas de pescuit în Canalul Mânecii

O navă de pescuit franceză s-a scufundat sâmbătă seara, la aproximativ 48 de kilometri sud-vest de Plymouth. Doar trei dintre cei cinci membri ai echipajului au fost salvaţi, ceilalţi doi fiind daţi dispăruţi.

Traulerul Stradale a reuşit să salveze trei dintre cei cinci marinari de pe nava scufundată. Foto: Socarenam

Pescadorul francez Maranello a lansat sâmbătă, 29 august, un apel de urgență în timp ce se afla în Canalul Mânecii, în largul coastelor britanice. Nava, înmatriculată la Saint-Brieuc, a semnalat o problemă la echipamentul de pescuit, iar ulterior s-a scufundat.

Maranello se afla în acel moment la aproximativ 26 de mile marine, adică aproape 48 de kilometri, sud-vest de Plymouth, într-o zonă aflată sub responsabilitatea autorităților britanice. Nava era un trauler, adică un vas de pescuit care folosește o plasă de mari dimensiuni, numită traul, tractată prin apă pentru capturarea peștilor.

Un alt trauler francez, Stradale, înmatriculat tot la Saint-Brieuc și aflat în apropiere, a intervenit și a reușit să salveze trei dintre cei cinci membri ai echipajului înainte ca Maranello să se scufunde.

Cei doi marinari rămași la bord sunt în continuare dați dispăruți. Potrivit lui Olivier Le Nézet, președintele Comitetului Național Francez pentru Pescuit, ar fi vorba despre comandantul navei și șeful de echipaj.

Operațiunea de salvare a fost coordonată de MRCC Falmouth, centrul britanic pentru coordonarea intervențiilor maritime. La căutări au participat două nave de salvare, un elicopter și un avion britanic, iar autoritățile franceze au trimis, la rândul lor, mijloace pentru sprijinirea operațiunii, fiind alertate centrele regionale operaționale de supraveghere și salvare CROSS Gris-Nez și CROSS Corsen.

În zonă au intervenit mai multe nave de pescuit franceze, precum și nava Garonne a Marinei Naționale Franceze. Aproximativ 15 nave locale au participat la căutarea supraviețuitorilor. Au fost mobilizate, de asemenea, ambarcațiuni de salvare ale RNLI și nave civile.

Unul dintre cei trei marinari salvați era rănit și a fost evacuat cu elicopterul la un spital din Truro, în Anglia. Ceilalți doi au fost aduși la Plymouth, unde au primit îngrijiri la cheu.

Căutările au fost sprijinite și de avionul Falcon 50 al Marinei Naționale Franceze, însă duminică seara autoritățile britanice au anunțat suspendarea operațiunii în așteptarea unor informații suplimentare.

„Operațiunea intensivă de căutare, desfășurată de mai multe agenții, pentru cele două persoane dispărute de pe un vas de pescuit înregistrat în Franța, care s-a scufundat la sud-vest de farul Eddystone, a fost suspendată în așteptarea unor informații suplimentare.

Trei persoane au fost salvate și se află în prezent în drum spre Franța”, se arată în comunicatul oficial citat de presa franceză.

Maranello avea o lungime de 72 de picioare, aproximativ 22 de metri, potrivit lui Patrick Le Fur, consilier regional în Bretania din partea partidului Adunarea Națională. Datele de urmărire arată că nava a raportat manevrabilitate restricționată sâmbătă seara.

Potrivit MarineTraffic.com, Maranello plecase marți din Saint-Quay-Portrieux, iar ultima sa poziție a fost transmisă sâmbătă, la ora 16:50.