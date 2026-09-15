Director concediat după ce s-a plâns de bonusul de 35.000 de euro. A primit despăgubiri de 138.000

Un director financiar din Marea Britanie a fost concediat după ce s-a plâns că bonusul său anual, de aproximativ 35.000 de euro, era prea mic. Tribunalul a stabilit că desființarea postului a fost doar un pretext și i-a acordat despăgubiri de 118.223 de lire sterline, aproximativ 138.000 de euro.

Tribunalul a stabilit că valoarea despăgubirilor Foto: arhivă, adevărul

Andrew Blyth era director financiar al companiei Clockwork Group Holdings și avea un salariu anual de aproximativ 140.000 de euro. În noiembrie 2025, acesta i-a scris șefului său, Courtenay Morison, că bonusul primit pentru acel an era „nedrept” și că ar fi trebuit să fie mai mare.

Morison i-a răspuns că bonusul fusese stabilit cu un an înainte și că nu intenționa să schimbe înțelegerea.

„Devin din ce în ce mai nemulțumit și supărat de atitudinea ta față de ceea ce consideri că este corect și echitabil. Cred că trebuie să te gândești serios la poziția ta”, i-a transmis șeful, potrivit dailymail.

După acest schimb de mesaje, Morison nu a mai vorbit cu Blyth timp de șase zile. Apoi l-a chemat la o întâlnire care a durat doar cinci minute și i-a spus că postul său va fi desființat.

Șeful a căutat pe internet cum poate concedia un director

În aceeași dimineață, cu doar câteva ore înainte de întâlnire, Morison căutase pe internet „motive legitime pentru concedierea unui director”.

Ulterior, acesta a susținut în fața tribunalului că se gândea de luni de zile să desființeze postul lui Blyth, deoarece compania nu și-ar mai fi permis să îl păstreze. El a afirmat că eliminarea funcției ar fi permis economii de peste 148.000 de lire sterline, aproximativ 173.000 de euro.

Judecătoarea Jacqueline McCluskey nu a considerat însă credibilă această explicație. Tribunalul a constatat că nu existau documente care să arate că desființarea postului fusese analizată cu luni înainte.

Instanța a stabilit că motivul real al concedierii a fost nemulțumirea lui Morison față de faptul că Blyth contestase valoarea bonusului.

„Tribunalul a concluzionat că motivul determinant (...) a fost nemulțumirea și supărarea sa față de atitudinea acestuia (...), că bonusul era nedrept și ar trebui majorat”, a declarat judecătoarea.

Tribunalul a concluzionat că Morison a acționat cu „rea-credință”, încercând să prezinte concedierea drept o desființare a postului.

Blyth și-a găsit un nou loc de muncă în 2026, însă câștigă mai puțin decât înainte.

Compania trebuie să-i plătească acum 118.223 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 138.000 de euro, pentru pierderile financiare suferite și cele viitoare.