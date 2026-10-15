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Cum folosește Ucraina inteligența artificială pentru a curăța terenurile minate. Rezultate spectaculoase

Război în Ucraina
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Organizațiile care se ocupă de deminarea Ucrainei folosesc tehnologii noi, de la drone și inteligență artificială până la utilaje controlate prin telecomandă, în încercarea de a accelera curățarea terenurilor contaminate de explozibili și de a reduce riscurile pentru lucrători. Misiunea devine tot mai dificilă pe fondul utilizării munițiilor lansate de drone și al apariției unor mine mai periculoase.

Specialiștii consideră că noile tehnologii ar putea accelera eliberarea terenurilor agricole.
Specialiștii consideră că noile tehnologii ar putea accelera eliberarea terenurilor agricole. Foto: EPA-EFE

Ucraina este considerată una dintre cele mai contaminate țări din lume cu mine și alte dispozitive explozive. În zonele recucerite de armata ucraineană, terenurile agricole și localitățile rămân periculoase chiar și după retragerea trupelor rusești. În regiunea Harkov, Olena Kabanova, în vârstă de 58 de ani, lucrează pentru organizația umanitară Halo Trust și îndepărtează manual pământul din jurul obiectelor suspecte detectate de aparatura specializată, relatează The Guardian.

O operațiune care poate dura până la 45 de minute cu o lopată ar putea fi realizată în aproximativ cinci minute cu ajutorul unui utilaj numit DMR-7. Vehiculul, asemănător unui tanc de mici dimensiuni, folosește jeturi de aer comprimat pentru a îndepărta solul dintr-o zonă restrânsă. Acesta este controlat de la distanță, astfel încât operatorul să nu fie nevoit să se apropie de potențialele dispozitive explozive.

Mine mai periculoase și atacuri cu drone

Riscurile pentru echipele de deminare au crescut odată cu extinderea folosirii munițiilor lansate de drone. Paul Heslop, consilier principal al Organizației Națiunilor Unite pentru activități de deminare în Ucraina, avertizează că astfel de atacuri pot extinde suprafețele contaminate mult dincolo de fostele linii ale frontului.

Printre amenințările noi se numără minele POM-3, folosite de forțele ruse. Acestea au o formă cilindrică și pot fi confundate cu obiecte obișnuite abandonate. Dispozitivele sunt declanșate de vibrațiile produse de pașii unei persoane care se apropie. Din cauza acestui pericol, unele sate sunt evitate complet de echipele de deminare.

În paralel, atacurile cu drone și rachete pot face munca în aer liber nesigură, iar sistemele de bruiaj utilizate de ambele tabere pot întrerupe activitatea dronelor de supraveghere. Halo Trust a pierdut deja mai multe aparate în urma unor astfel de incidente.

Inteligența artificială, folosită pentru identificarea explozibililor

Pe lângă utilajele controlate prin telecomandă, organizațiile experimentează analiza imaginilor cu ajutorul inteligenței artificiale, radare care pot examina solul și dispozitive capabile să detecteze substanțe explozive, nu doar metale. Dronele și imaginile din satelit au înlocuit în mare parte metodele tradiționale de supraveghere, bazate pe binocluri și hărți.

Accesul la tehnologie rămâne însă inegal. În timp ce organizațiile internaționale investesc sume importante în echipamente și cercetare, serviciile de urgență ale statului ucrainean folosesc drone pentru supraveghere, dar nu au încă posibilitatea de a analiza imaginile cu ajutorul inteligenței artificiale.

Potrivit publicației britanice, sectorul deminării se confruntă și cu obstacole administrative. Responsabilitățile sunt împărțite între mai multe instituții, iar încercările de reformare a legislației au avansat lent. De asemenea, unele reguli de siguranță impun folosirea vehiculelor de la distanță, deși operatorii spun că acestea pot fi mai lente decât utilajele conduse direct de oameni.

Cu toate aceste dificultăți, specialiștii consideră că noile tehnologii ar putea accelera eliberarea terenurilor agricole și redarea lor în folosința civililor. Paul Heslop descrie schimbarea drept una dintre cele mai importante transformări ale sectorului umanitar de deminare din ultimele trei decenii.

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