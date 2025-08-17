search
Duminică, 17 August 2025
Cum arată acum orașele pe care Putin le revendică în cadrul negocierilor. „Au fost deja reduse la cenușă de armata rusă"

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Ruinele lăsate în urmă de armata rusă în orașele din Donbas arată amploarea distrugerilor și suferința populației ucrainene. Ministerul de Externe de la Kiev avertizează că războiul nu vizează doar teritoriul, ci chiar dreptul la existență al ucrainenilor. 

Ministerul de Externe din Ucraina arată amploarea dezastrului din regiunile atacate / Sursa foto: X
Ministerul de Externe din Ucraina arată amploarea dezastrului din regiunile atacate / Sursa foto: X

Ministerul ucrainean de externe a postat o imagine cu numeroase orașe din regiunea Donbas din estul Ucrainei, despre care afirmă că au fost deja „reduse la cenușă de armata rusă”.

Într-o postare pe X, ministerul a îndemnat Statele Unite și ceilalți aliați occidentali ai Kievului să întreprindă acțiuni „puternice și coordonate” care să descurajeze viitoarea agresiune a Rusiei.

„Toate aceste orașe erau odinioară pline de ucraineni – copii, familii. Ucraineni pe care criminalii de război ruși i-au ucis, capturați, transferați cu forța sau alungați din casele lor sub atacuri neîncetate – acum numindu-i cinic «o națiune frățească».

Lăsând în urmă doar ruine, Putin caută în continuare să cucerească și să distrugă mai mult, transformând noi orașe în același deșert lipsit de viață. Războiul Rusiei nu este doar împotriva teritoriului Ucrainei – este împotriva dreptului fundamental al ucrainenilor de a exista”, arată ministrul ucrainean.

Ce compromisuri este dispus să facă Putin pentru a obține teritorii importante din Ucraina 

  În urma discuțiilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, președintele rus ar fi dispus să renunțe la unele pretenții teritoriale în schimbul regiunii Donețk. SUA și aliații europeni, potrivit cancelarului Germaniei, sunt pregătiți să facă parte din garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin i-a spus președintelui Donald Trump că ar fi dispus să înghețe linia frontului în regiunile sudice Herson și Zaporojie în schimbul regiunii Donețk, informează Financial Times, citată de theguradian.com

Potrivit publicației, liderul rus a făcut această propunere în timpul întâlnirii cu Trump din Alaska de vineri, citând patru persoane cu cunoștințe directe despre discuții. 

Europa

