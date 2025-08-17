search
Duminică, 17 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Zelenski și Ursula Von der Leyen merg împreună la Casa Albă. Cine se mai alătură delegației europene

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ursula von der Leyen îl primește astăzi pe Volodimir Zelenski la Bruxelles și a confirmat că, la solicitarea acestuia, va merge mâine la Casa Albă pentru a participa la întâlnirea cu Donald Trump și alți lideri europeni.

Ursula Von der Leyen va merge împreună cu Zelenski la Washington / Sursa foto: Ukriform
Ursula Von der Leyen va merge împreună cu Zelenski la Washington / Sursa foto: Ukriform

Președintele Ucrainei urmează să se întâlnească cu șefa Comisiei UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că îl va primi astăzi pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Bruxelles, înainte de a participa împreună la o reuniune online a „Coaliției de Voință”.

Liderii „Coaliției de Voință”, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer, se vor reuni  prin videoconferință pentru a coordona acțiunile înaintea vizitei președintelui Zelenski la Washington, programată luni. 

La videoconferință va participa și președintele României, Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, va participa la reuniunea „Coaliției de Voință” prin videoconferință, urmărind să contribuie la discuțiile privind coordonarea sprijinului internațional pentru Ucraina în contextul perspectivei unei negocieri dintre SUA-Ucraina-Rusia, după summitul organizat de președintele american Donald Trump în Alaska. 

Reuniunea „Coalition of the Willing este grupul țărilor care lucrează la planuri de sprijin pentru Ucraina în cazul unui armistițiu. 

Președinta Comsiei Europene a anunțat că va pleca împreună cu Zelenski

Totodată, von der Leyen a confirmat printr-o postare pe X că, la solicitarea liderului ucrainean, va fi prezentă mâine la Casa Albă, unde are loc o întâlnire între președintele american Donald Trump și mai mulți lideri europeni, pe tema situației din Ucraina.

Celor doi lideri li se va alătura și cancelarul german Friedrich Merz

Cancelarul german Friedrich Merz va călători luni la Washington DC pentru a se alătura discuțiilor dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, potrivit unei declarații proaspăt publicate de Guvernul federal, potrivit BBC.com 

Citește și: Putin propune următoarea întâlnire la Moscova: reacția lui Trump la invitația controversată

„Vizita va avea rolul unui schimb de informații cu președintele american Donald Trump, după întâlnirea acestuia cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska”, a transmis purtătorul de cuvânt al cancelarului.

„Cancelarul Merz va discuta stadiul eforturilor de pace împreună cu șefii de stat și de guvern și va sublinia interesul Germaniei pentru un acord rapid de pace în Ucraina.

Discuțiile vor aborda, printre altele, garanțiile de securitate, chestiunile teritoriale și sprijinul continuu pentru Ucraina în apărarea sa împotriva agresiunii ruse.

Acest lucru include menținerea presiunii prin sancțiuni.”

Și președintele Franței, Emmanuel Macron va merge la Washington cu Zelenski și ceilalți lideri

Președintele francez Emmanuel Macron, a anunțat că îl va însoți pe Volodimir Zelenski la Washington DC, luni, alături de ceilalți lideri europeni care și-au anunțat deja intenția de a merge la Casa Albă. 

Într-o declarație publicată recent, biroul președinției franceze a transmis că liderii vor urmări „coordoonarea dintre europeni și Statele Unite, cu scopul de a ajunge la o pace justă și durabilă, care să păstreze interesele vitale ale Ucrainei și securitatea Europei.”

Prim-minsitrul italian, Giorgia Meloni, este așteptată să se alăture călătoriei către Casa Alba

Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, urmează, de asemenea, să călătorească la Washington mâine, informează Sky News, citat de theguradian.com. Până în prezent, nu există o confirmare oficială în acest sens.

Meloni, care a fost numită „consilierul lui Trump pentru Europa” și care a petrecut timp la Mar-a-Lago, reședința lui Trump din Florida, a fost singurul lider european invitat la inaugurarea acestuia în ianuarie.

Trump a descris-o pe premierul italian, susținătoare a Ucrainei, drept „o persoană minunată”.

Președintele finlandez Alexander Stubb a confirmat că va participa și el 

Președintele finlandez Alexander Stubb a confirmat că va participa și el la întâlnirea de luni de la Casa Albă cu Zelensky și Trump.

Anunțul a fost făcut prin intermediul site-ului oficial al președintelui și vine după ce Ursula von der Leyen și Friedrich Merz și-au anunțat deja participarea.

Secretarul General NATO, Mark Rutte, se alătură delegației europene

Tot mai mulți lideri își confirmă participarea la întâlnirea de luni de la Casa Albă.

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, va participa și el, confirmă NATO. 

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini
digi24.ro
image
Ce înseamnă eșecul lui Trump și succesul lui Putin după întâlnirea din Alaska. Analist: ”Rusia va profita masiv de asta”
stirileprotv.ro
image
Descoperirea misterioasă care ar putea RESCRIE istoria evoluției umane. E un instrument vechi de 1,5 milioane de ani
gandul.ro
image
Rogobete introduce formular online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private
mediafax.ro
image
Diagnosticul crunt pe care l-a primit o femeie de 56 de ani. Medicii nu au mai văzut niciodată așa ceva. „Operația mi-ar fi fatală”
fanatik.ro
image
Lista completă a cerințelor prezentate de Vladimir Putin în Alaska, pentru a pune capăt războiului cu Ucraina
libertatea.ro
image
Un mister nedeslușit de 35 de ani. Soluția codului secret ascuns în faimoasa sculptură Kryptos din sediul CIA va fi scoasă la licitație
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
digisport.ro
image
VIDEO 'Atenție la picioarele lui Putin. Ce nu e în regulă cu ele?': toată lumea a observat mișcările suspecte de la finalul întrevederii cu Trump
stiripesurse.ro
image
HĂRȚI. Teritoriul cerut de Putin înseamnă retragerea Ucrainei de pe „centura de fortificații”. Ce mai vrea Rusia în plus
antena3.ro
image
Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
observatornews.ro
image
Alertă în România: închideți geamurile și nu ieșiți din case! 29 de județe, afectate de avertizarea ANM
cancan.ro
image
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă uzi plantele de grădină în plin soare. Grădinarii profesioniști au dat verdictul
playtech.ro
image
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Rămasă fără 500 de milioane €, Mihaela Rădulescu a reacționat în ziua în care ar fi împlinit 8 ani cu Felix Baumgartner
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Un cutremur de 6 grade a zguduit Indonezia! Zeci de oameni au fost răniți
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
Vine PRĂPĂDUL! Adăpostiți-vă de URGENȚĂ! Alertă extremă în următoarele ore!
wowbiz.ro
image
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
romaniatv.net
image
Întârzieri la pensii și salarii. Consilierul lui Nicușor Dan dă vestea proastă românilor
mediaflux.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
Ce cadouri i-a făcut Daniela Gyorfi fiicei sale, Maria. Artista îi face toate poftele adolescentei: „Este un copil foarte bun” Cu ce rețetă le răsfață George Tal
click.ro
image
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce amintiri îl leagă de acest loc special
click.ro
Kate și William în Kefalonia foto trucaj png
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii primesc un semn divin în săptămâna următoare, începând de luni – Universul le deschide ușa către noroc și abundență
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!