 Suspect de complot împotriva premierului polonez Donald Tusk, prins cu materiale explozive artizanale. Ce acuzații i se aduc | adevarul.ro
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Suspect de complot împotriva premierului polonez Donald Tusk, prins cu materiale explozive artizanale. Ce acuzații i se aduc

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Un bărbat în vârstă de 66 de ani, suspectat că ar fi pus la cale asasinarea premierului polonez Donald Tusk și a ministrului Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, avea în apartament materiale explozive artizanale, potrivit unui reprezentant al Parchetului din Polonia.

Premierul polonez Donald Tusk
Premierul polonez Donald Tusk Foto: EPA-EFE

Autoritățile au descoperit aproximativ 12 obiecte despre care anchetatorii au stabilit că erau materiale explozive confecționate artizanal. Acestea au fost găsite la domiciliul suspectului după ce bărbatul a fost arestat duminică, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Parchetului, Piotr Skiba, în cadrul unei conferințe de presă, relatează AFP, citat de News.ro. 

Potrivit procurorilor, printre obiectele descoperite se aflau și bile metalice în interiorul unei grenade asurzitoare. Reprezentantul Parchetului a afirmat că acestea ar putea avea caracteristici similare celor folosite în grenadele cu fragmentare.

Bărbatul, identificat de autorități drept Krzysztof N., în conformitate cu legislația poloneză privind protecția vieții private, ar fi recrutat și alte persoane care dețineau arme, în vederea presupusului atac.

Suspectul a fost pus sub acuzare pentru nouă infracțiuni, printre care și intenția de a răsturna prin forță autoritățile statului.

Acesta nu și-a recunoscut faptele și a refuzat să ofere explicații anchetatorilor.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între doi și 15 ani.

Ancheta urmează să stabilească toate circumstanțele presupusului complot, inclusiv rolul persoanelor despre care procurorii afirmă că ar fi fost implicate în pregătirea atacului.

Polonia, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, se află pe flancul estic al celor două organizații, într-un context regional marcat de preocupări sporite privind securitatea.

Autoritățile poloneze au intensificat atenția acordată amenințărilor la adresa siguranței publice, pe fondul unor incidente violente recente, inclusiv atacuri cu arme albe.

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