Polonia va găzdui un centru european pentru repararea rachetelor Patriot. Investiția se ridică la 253 de milioane de dolari

Polonia va găzdui un centru european pentru întreținerea și repararea rachetelor interceptoare PAC-3, utilizate de sistemele de apărare antiaeriană Patriot. Investiția este estimată la 253 de milioane de dolari, iar pregătirea obiectivului pentru începerea activității ar urma să dureze aproximativ un an. Centrul ar putea reduce timpii de reparație și consolida securitatea aprovizionării cu echipamente militare în Europa.

Sistem de rachete Patriot Foto: Shutterstock

Anunțul a fost făcut pe 27 octombrie de Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, subsecretar de stat în Ministerul Apărării din Polonia, potrivit agenției de presă Reuters.

Noul centru va asigura servicii de întreținere pentru rachetele interceptoare fabricate de compania americană Lockheed Martin. Potrivit oficialei poloneze, acesta va fi singurul obiectiv de acest tip din afara Statelor Unite.

„Patru țări au concurat pentru găzduirea în Europa a acestei investiții: pe lângă Polonia, Germania, Țările de Jos și Norvegia. Acest succes nu era garantat”, a scris Sobkowiak-Czarnecka pe platforma X.

Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu pun presiune pe stocurile de rachete

Conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu au contribuit la epuizarea stocurilor de rachete destinate sistemelor de apărare antiaeriană și au accentuat întârzierile în livrări.

În acest context, statele occidentale caută soluții pentru a dezvolta capacități de producție, întreținere și reparare a armamentului mai aproape de propriul teritoriu, reducând dependența de infrastructura din Statele Unite.

Pentagonul a anunțat, la rândul său, înființarea unui centru european pentru întreținerea rachetelor Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), denumit PAC-3 Missile Maintenance Facility (MMF).

Proiectul se bazează pe cooperarea industrială dintre Europa și Statele Unite. Germania, Țările de Jos și Suedia vor avea un rol important în integrarea principalelor componente ale lanțului de aprovizionare.

Centrul va permite efectuarea în Europa a operațiunilor de întreținere, reparare și recondiționare a rachetelor interceptoare. Potrivit Pentagonului, această capacitate va contribui la reducerea semnificativă a timpilor necesari pentru efectuarea lucrărilor.

Totodată, existența unei infrastructuri europene dedicate ar urma să sporească reziliența lanțurilor de aprovizionare cu echipamente militare esențiale.

Investiția, estimată la 253 de milioane de dolari

Valoarea proiectului a fost anunțată de Magdalena Sobkowiak-Czarnecka în cadrul unui briefing organizat la Bruxelles.

Investiția este estimată la aproximativ 253 de milioane de dolari, iar pregătirea centrului pentru începerea activității ar urma să dureze circa un an.

Deschiderea obiectivului ar putea reprezenta un pas important pentru consolidarea capacităților europene de susținere a sistemelor Patriot, într-un moment în care cererea de interceptoare antiaeriene rămâne ridicată.

Polonia avertizează asupra deficitului de rachete Patriot

Pe 20 octombrie, ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a avertizat că există un deficit de rachete Patriot disponibile pentru a fi transferate Ucrainei.

Potrivit acestuia, atacurile asupra Iranului au accentuat lipsa interceptoarelor, în timp ce Rusia produce mai multe rachete decât pot contracara sistemele de apărare disponibile aliaților occidentali.

În aceste condiții, Varșovia poate susține apelurile adresate celorlalte state membre NATO pentru ca acestea să contribuie cu o parte din rezervele lor la apărarea Ucrainei.

Problema aprovizionării cu interceptoare este deosebit de importantă pentru Kiev, care se confruntă cu atacuri rusești repetate asupra infrastructurii energetice, obiectivelor militare și zonelor urbane.

Suedia va desfășura sisteme Patriot în estul Poloniei

Separat, premierul suedez Ulf Kristersson a anunțat, pe 6 octombrie, că Suedia va desfășura sisteme Patriot în estul Poloniei.

Acestea vor contribui la protejarea unui important nod logistic al NATO, prin care sunt transportate către Ucraina echipamente și armament furnizate de aliații occidentali.

Operațiunea este programată să înceapă în decembrie, când Suedia va prelua misiunea îndeplinită în prezent de Țările de Jos.

Stockholmul intenționează să trimită în Polonia aproximativ 100 de militari din cadrul unei unități de apărare antiaeriană cu baza la Halmstad.

Desfășurarea sistemelor Patriot și crearea centrului european de întreținere a rachetelor reflectă eforturile aliaților NATO de a consolida apărarea flancului estic și de a asigura continuitatea sprijinului militar acordat Ucrainei.

Pe termen lung, dezvoltarea capacităților europene de întreținere și reparare a armamentului ar putea reduce dependența de infrastructura americană și ar putea permite utilizarea mai eficientă a sistemelor de apărare antiaeriană într-un context de securitate tot mai dificil.