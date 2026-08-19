 Creaturi marine veninoase cu tentacule de 30 de metri invadează plajele Europei. Avertismentul cercetătorilor | adevarul.ro
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Creaturi marine veninoase cu tentacule de 30 de metri invadează plajele Europei. Avertismentul cercetătorilor

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Cercetătorii au descoperit că schimbările climatice și încălzirea apelor mărilor și oceanelor par să favorizeze apariția și înmulțirea unor specii de meduze. Mai multe plaje din Europa au fost invadate de galere portugheze, ale căror înțepături pot fi, în cazuri rare, periculoase pentru oameni.

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Potrivit Financial Times, autoritățile din zona Golfului Biscaya, în Oceanul Atlantic, au avertizat în ultimele săptămâni că galerele portugheze, întâlnite de obicei în apele tropicale, au început să apară pe plajele europene.

În nordul Franței, un reactor nuclear al companiei Électricité de France (EDF) era încă oprit marți, 18 august, după ce o „apariție masivă” a meduzelor a blocat pompele de răcire, în urma unui incident similar produs anul trecut.

Apariția masivă a meduzelor în Europa coincide cu o încălzire istorică a apelor marine, favorizată de schimbările climatice. Potrivit cercetătorilor de la World Weather Attribution (WWA), încălzirea globală a crescut luna trecută temperaturile apei cu până la 2°C în Marea Mediterană și cu peste 1°C în Atlanticul de Nord.

Unul dintre participanții la studiu a afirmat că temperaturile extreme ar putea provoca evenimente de „mortalitate în masă” în mediul marin, afectând peștii, păsările și mamiferele marine.

Meduzele sunt mai tolerante la temperaturi ridicate, apă săracă în oxigen și nutrienți și beneficiază de reducerea prădătorilor, ceea ce le poate favoriza înmulțirea în timpul valurilor de căldură.

Totuși, cercetătorii spun că există încă incertitudini privind reacția lor la temperaturi ridicate și dimensiunea populațiilor din larg.

În orașul francez Marsilia, variațiile vântului Mistral, care bate din nord-vest, au făcut ca în acest an să fie observate puține meduze, a declarat Delphine Thibault, profesoară la Universitatea Aix-Marseille.

Cu toate acestea, bancuri uriașe de meduze ar putea fi în continuare în larg, a adăugat ea. 

În Arcachon, Franța, autoritățile au interzis temporar scăldatul pe principala plajă a orașului la începutul lui august, tot din cauza acestei specii de meduză. Avertismente asemănătoare au fost emise și în Spania, în orașul San Sebastian și regiunea franceză Pyrénées-Atlantiques.

Galera portugheză (Physalia physalis), cunoscută și drept caravela portugheză, este un animal marin întâlnit în oceanele Atlantic, Indian și Pacific. Nu este o meduză propriu-zisă, ci o colonie formată din mai multe organisme specializate, numite zooide, care funcționează împreună pentru a supraviețui.

Galera portugheză plutește la suprafața apei cu ajutorul unei vezici pline cu gaz, asemănătoare unei pânze.

Tentaculele sale pot ajunge până la 30 de metri lungime și conțin celule veninoase cu care își capturează prada. Înțepătura poate fi foarte dureroasă și, în cazuri rare, poate fi periculoasă pentru oameni.

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