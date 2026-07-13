Fenomen bizar la Marea Neagră. De ce apa se răceşte în plin sezon estival

Apa Mării Negre este mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, după ce un fenomen numit de specialiști „upwelling” a făcut ca temperatura acesteia să coboare şi până la 17 grade Celsius.

Turiștii care au ajuns în weekend pe litoralul românesc au avut parte de o surpriză neplăcută: apa mării a fost rece, cu mult sub temperaturile obișnuite pentru această perioadă. În mod normal, la mijlocul lunii iulie, Marea Neagră are în jur de 25 de grade Celsius, însă anul acesta temperatura apei a coborât până la 17 grade în unele zone.

Curajoşii care s-au încumetat totuşi să intre au ieşit mai repede, în timp ce mulţi turişti au preferat să aștepte ca temperatura să crească. Şi apa s-a mai încălzit un pic luni, 13 iulie, ajungând la 19-20 de grade, încă nu a ajuns la temperatura aşteptată.

Potrivit speciliştilor, răcirea nu este cauzată de temperaturile mai scăzute ale aerului, ci de un fenomen natural numit „upwelling”. Acesta apare atunci când vântul deplasează spre larg apa caldă aflată la suprafață, iar în locul ei ajunge apa rece din straturile mai adânci ale mării, ceea ce duce la scăderea rapidă a temperaturii apei.

Fenomenul poate produce diferențe importante chiar între zone apropiate ale litoralului, în funcție de direcția vântului și de circulația curenților marini. De aceea, în aceeași perioadă, apa poate avea temperaturi diferite de la o stațiune la alta.

Salvamarii îi sfătuiesc pe turiști să intre treptat în apă, mai ales după expunerea prelungită la soare, pentru că schimbarea bruscă de temperatură poate fi dificil de suportat pentru organism.