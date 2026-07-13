search
Luni, 13 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Fenomen bizar la Marea Neagră. De ce apa se răceşte în plin sezon estival

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Apa Mării Negre este mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, după ce un fenomen numit de specialiști „upwelling” a făcut ca temperatura acesteia să coboare şi până la 17 grade Celsius.

Apa Mării Negre rămâne rece, în plin sezon estival. FOTO: arhivă
Apa Mării Negre rămâne rece, în plin sezon estival. FOTO: arhivă

Turiștii care au ajuns în weekend pe litoralul românesc au avut parte de o surpriză neplăcută: apa mării a fost rece, cu mult sub temperaturile obișnuite pentru această perioadă. În mod normal, la mijlocul lunii iulie, Marea Neagră are în jur de 25 de grade Celsius, însă anul acesta temperatura apei a coborât până la 17 grade în unele zone.

Curajoşii care s-au încumetat totuşi să intre au ieşit mai repede, în timp ce mulţi turişti au preferat să aștepte ca temperatura să crească. Şi apa s-a mai încălzit un pic luni, 13 iulie, ajungând la 19-20 de grade, încă nu a ajuns la temperatura aşteptată.

Potrivit speciliştilor, răcirea nu este cauzată de temperaturile mai scăzute ale aerului, ci de un fenomen natural numit „upwelling”. Acesta apare atunci când vântul deplasează spre larg apa caldă aflată la suprafață, iar în locul ei ajunge apa rece din straturile mai adânci ale mării, ceea ce duce la scăderea rapidă a temperaturii apei.

Fenomenul poate produce diferențe importante chiar între zone apropiate ale litoralului, în funcție de direcția vântului și de circulația curenților marini. De aceea, în aceeași perioadă, apa poate avea temperaturi diferite de la o stațiune la alta.

Salvamarii îi sfătuiesc pe turiști să intre treptat în apă, mai ales după expunerea prelungită la soare, pentru că schimbarea bruscă de temperatură poate fi dificil de suportat pentru organism.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori
digi24.ro
image
A ascuns sute de mii de euro de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani
stirileprotv.ro
image
Ce se va întâmpla de mâine la azilele lui Viorel Pașca. Liderul Asociației Dumbrava a explicat pentru Gândul ce pași urmează după ce a scăpat de controlul judiciar
gandul.ro
image
Trăiește la 40°C și spune ce NU trebuie să faci pe caniculă
mediafax.ro
image
Mitică Dragomir anunță că FCSB a dat cea mai mare lovitură pe piața transferurilor. ”E cel mai bun din România”
fanatik.ro
image
Ce s-a vorbit în spatele ușilor închise la Cotroceni: variantele de premier Sorin Grindeanu/Siegfried Mureșan n-ar fi intrat în discuție. Surse: „Soluția anticipatelor începe să câștige teren”
libertatea.ro
image
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
Istvan Kovacs a dat lovitura în America
digisport.ro
image
Urmărire ca în filme în Germania. Un român a fugit de poliție cu un Porsche și a trecut pe roșu. Ce au descoperit anchetatorii
click.ro
image
Un lider AUR a picat din nou Bacul, la 39 de ani. Este suspectat că a încercat să copieze și a fost chemat la Poliție
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Cum a ajuns o femeie să primească 120 de amenzi fără să fi făcut nimic: "Luam chiar şi 12 pe zi"
observatornews.ro
image
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce rezultat s-a ales
cancan.ro
image
Anunț îngrijorător de la Casa de Pensii: Unul din doi pensionari are probleme cu pensia. Despre ce e vorba?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
prosport.ro
image
Coperto, kuver sau couvert, taxa care îi surprinde pe români în vacanță. Ce este și de ce apare mereu pe bonul primit la restaurante
playtech.ro
image
Voyo dă o lovitură uriașă pe piața media! A cumpărat drepturile TV de la Formula 1
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a venit să creadă
digisport.ro
image
Leonard și Monica Doroftei, îndrăgostiți ca în prima zi după 32 de ani împreună. Secretul căsniciei lor: „Suntem foarte bine”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Pensia lui Băsescu, tăiată de Guvern. Ce bani mai primește fostul președinte. „Și mie mi-au tăiat pensia”
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în două cuvinte
gsp.ro
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
INTERVIU | Radiografia sumbră a economiei românești. Analistul Iancu Guda critică dur măsurile guvernanților: „Am ajuns la fundul sacului. De 20 de ani fac pierdere. Până când? Povara nu mai poate fi pusă pe mediul privat”
actualitate.net
image
De ce trece timpul tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”
click.ro
image
Ce avere are Dorin Mateiu. Omul de afaceri despre care se spune că ar avea o relație cu Simona Halep se numără printre cei mai prosperi antreprenori români
click.ro
image
Prodanca, petrecere de zeci de mii de euro cu lăutari, de ziua iubitului Ronald! De ce nu mai are voie Reghe să se apropie de vila impresarei
click.ro
Șeica Moza bint Nasser și soțul ei, fostul emir al Qatarului Hamad bin Khalifa al Thani Profimedia jpg
Doliu în lumea regală arabă. Distinsa Șeică Moza bint Nasser, văduva emirului care a modernizat Qatarul
okmagazine.ro
water texture background night sky reflection jpg
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg pe drumuri separate
image
De ce trece timpul tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”

OK! Magazine

image
„Regele preludiului”, obsedat de virginitate, striga în culmea extazului: „Mamă, iartă-mă!”

Click! Pentru femei

image
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!