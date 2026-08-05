O creatură marină de doar câțiva milimetri continuă să uimească lumea științifică printr-o abilitate unică: în loc să moară atunci când îmbătrânește sau este rănită, revine la stadiul de „bebeluș” și își reia ciclul de viață. Meduza Turritopsis dohrnii este singurul animal cunoscut capabil să sfideze îmbătrânirea.

În timp ce oamenii investesc miliarde de dolari în cercetări menite să prelungească viața, natura pare să fi găsit de mult o soluție. Meduza Turritopsis dohrnii, supranumită și „meduza nemuritoare”, este singura specie cunoscută care poate inversa procesul de îmbătrânire și poate reveni la un stadiu juvenil ori de câte ori este supusă unor condiții de stres, scrie the guardian.

Potrivit biologului marin Maria Pia Miglietta, profesor la Universitatea Texas A&M, această meduză reacționează într-un mod cu totul neobișnuit atunci când se confruntă cu temperaturi ridicate, lipsa hranei, răni sau alte condiții nefavorabile.

„Când încerci să omori această meduză, ea nu moare”, explică cercetătoarea, care studiază specia de mai mulți ani.

Cum reușește să păcălească moartea

Spre deosebire de majoritatea meduzelor, care se nasc din larve, se transformă în polipi, apoi în meduze adulte, se reproduc și mor, Turritopsis dohrnii își poate reseta complet existența.

Procesul, cunoscut sub numele de transdiferențiere celulară, îi permite să transforme celulele adulte în alte tipuri de celule. După ce pare că se degradează și se scufundă pe fundul apei, corpul meduzei se contractă într-o mică sferă. În numai 24-48 de ore, aceasta formează un nou polip, identic din punct de vedere genetic cu exemplarul adult.

Fenomenul este comparat de cercetători cu un fluture care s-ar transforma din nou în omidă pentru a-și începe încă o dată dezvoltarea.

Poate trăi teoretic la infinit

În condiții de laborator, oamenii de știință spun că meduza poate repeta acest proces de un număr nelimitat de ori, ceea ce înseamnă că nu moare din cauza îmbătrânirii. În mediul natural însă, ea nu este invincibilă. Poate fi mâncată de prădători sau poate pieri din cauza altor factori externi.

De aceea, specialiștii preferă să vorbească despre o „nemurire biologică”, nu despre una absolută.

Deși are doar câțiva milimetri, Turritopsis dohrnii poate fi întâlnită în numeroase regiuni ale globului, inclusiv în Marea Mediterană, Oceanul Atlantic și în apropierea coastelor Japoniei, Panama și Braziliei.

Ce speră să afle oamenii de știință

Mecanismul prin care această meduză își transformă complet celulele reprezintă unul dintre cele mai interesante subiecte de cercetare din biologia modernă.

Specialiștii încearcă să înțeleagă modul în care funcționează transdiferențierea celulară și dacă acest proces ar putea oferi, în viitor, indicii importante pentru medicina regenerativă, repararea țesuturilor sau încetinirea efectelor îmbătrânirii.

Deocamdată însă, secretul meduzei nemuritoare rămâne unic în lumea animală.