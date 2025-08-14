După Alaska, Trump ia în calcul un summit extins cu Putin, Zelenski și UE. „Probabil vom aduce şi unii lideri europeni”

Președintele Donald Trump a sugerat că, după întâlnirea sa de vineri din Alaska cu Vladimir Putin, ar putea urma un summit extins la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar și unii lideri europeni, dacă discuțiile vor deschide calea spre un acord de pace în Ucraina.

Preşedintele american Donald Trump a avansat joi posibilitatea ca unii lideri europeni să participe la un viitor summit împreună cu el, cu preşedintele rus, Vladimir Putin, şi cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski, dacă summitul său bilateral pe care-l va avea vineri în Alaska cu Putin deschide calea către un acord de pace în Ucraina, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

"Avem mâine o întâlnire cu preşedintele Putin. Eu cred că va fi o întâlnire bună", a spus Trump reporterilor la Casa Albă.

Dacă totul va decurge bine în Alaska, Trump pregătește un nou summit cu Putin

"Dar cea mai importantă va fi a doua întâlnire, pe care o planificăm. Vom avea o întâlnire cu preşedintele Putin, cu preşedintele Zelenski, cu mine, şi probabil vom aduce şi unii lideri europeni. Sau probabil nu (vom invita lideri europeni n.red). Vom vedea", a adăugat preşedintele SUA.

Într-un interviu joi devreme la Fox News Radio, el a estimat că Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe şi Zelenski, întâlnire ulterioară summitului Trump-Putin din Alaska, summit despre care preşedintele american nu a exclus totuşi posibilitatea să se încheie cu un eşec.

Trump a reafirmat că un acord de pace ruso-ucrainean va presupune concesii teritoriale, deşi Zelenski susţine insistent că nu va ceda niciun teritoriu Rusiei. "Nu vreau să folosesc termenul "împărţirea lucrurilor", dar, într-un anumit fel, nu este un termen greşit. Vor exista schimburi în ce priveşte frontierele, teritoriile", a explicat preşedintele american.

Cancelarul german și alți lideri UE au cerut insistent președintelui SUA ca Ucraina și Europa să fie incluse în negocierile cu Putin

Cancelarul german spune că liderii europeni sunt hotărâți să facă un succes din summitul de vineri dintre Trump și Putin în Alaska.

„Prin urmare, noi, europenii, facem tot ce putem pentru a pregăti terenul pentru ca această întâlnire să se desfășoare în mod corespunzător. Vrem ca președintele Trump să aibă succes vineri la Anchorage”, a spus Merz.

Referitor la discuțiile dintre Trump și Putin, Merz spune că președintele SUA știe că se poate baza pe partenerii săi europeni pentru a lucra în direcția păcii în Ucraina.

Acesta subliniază că trebuie să existe o cronologie corectă a evenimentelor: în primul rând, ar trebui convenit un armistițiu, urmat de un alt acord privind pacea pe termen lung.