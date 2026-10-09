Chirurg plastician celebru, executat în propria clinică din Marbella. Suspectul are doar 18 ani

Un cunoscut chirurg plastician de origine germană a fost ucis în plină zi, în clinica de lux pe care a fondat-o în sudul Spaniei. Medicul a fost împușcat de mai multe ori în cap de un bărbat care a intrat în unitatea medicală şi l-a executat. Principalul suspect, un suedez de 18 ani, a fost reţinut.

Alexander Aslani, alături de una dintre pacientele sale, mulţumită de rezultatul intervenţiei. Foto: Facebook-Nicola-Julia

Alexander Aslani, un chirurg plastician în vârstă de 57 de ani, a fost împușcat mortal miercuri, 7 octombrie, în clinica Cirumed din Marbella, Spania. Un bărbat cu fața acoperită a intrat în centrul medical și i-a tras mai multe gloanţe în cap, de la mică distanță, apoi a fugit. Poliția Națională a arestat joi un tânăr suedez de 18 ani, suspectat de comiterea crimei.

Atacul a avut loc cu puțin înainte de ora 18:00, în clinica de chirurgie plastică, estetică și reconstructivă fondată chiar de medicul Alexander Aslani. Crima s-a petrecut în zona rezidențială Real Panorama din Marbella. Poliția Națională a început cercetările imediat după atac, iar ancheta a fost preluată de Grupul pentru Omucideri din cadrul comisariatului local.

În momentul incidentului, în unitatea medicală se aflau și pacienți, astfel că la serviciul de urgență Andalucía s-au primit mai multe apeluri care semnalau focuri de armă și o persoană rănită. La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției Naționale și Poliției Locale, precum și personal medical al serviciului de urgență 061, a relatat ElPais.

Salvatorii l-au găsit pe chirurg cu mai multe răni prin împușcare la nivelul capului. Au încercat să-l stabilizeze, însă medicul a murit la scurt timp. Ulterior, autoritățile au transportat trupul neînsuflețit la Institutul de Medicină Legală din Málaga pentru autopsie.

Atacatorul a fugit pe o motocicletă

După ce, practic, l-a executat pe medic, atacatorul a fugit inițial pe jos, apoi a plecat cu o motocicletă de tip Yamaha Maxi, de culoare închisă și de mare putere. Potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă, acesta însă nu ar fi fost singur, ci ar fi avut un complice, care a părăsit zona la volanul unui Audi de culoare închisă.

Inițial, anchetatorii au luat în calcul ipoteza unei reglări de conturi, însă au analizat ulterior și posibilitatea ca atacul să aibă legătură cu activitatea profesională a medicului. Potrivit relatărilor din presa spaniolă, medicul Alexander Aslani primise amenințări în perioada dinaintea crimei.

Un tânăr suedez de 18 ani, suspectat de asasinat

Joi după-amiază, 8 octombrie, polițiștii au arestat un tânăr suedez de 18 ani, pe care îl suspectează că l-a împușcat mortal pe chirurg şi autoritățile încearcă să stabilească motivul atacului și să afle dacă suspectul a acționat singur.

Una dintre pistele investigate vizează posibilitatea ca asasinatul să fi fost comandat de un client nemulțumit. Deocamdată, anchetatorii nu au confirmat oficial această ipoteză și nici o legătură directă între amenințările primite de medic și atac.

Cine a fost Alexander Aslani

Alexander Aslani fondase clinica Cirumed cu mai bine de zece ani în urmă și devenise unul dintre chirurgii plasticieni cunoscuți din Marbella. Avea peste 200.000 de urmăritori pe Instagram, iar centrul său medical se număra printre cele mai luxoase din zonă. Clinica dispunea de două săli de operație și opt saloane. În plus, le oferea clienților acces la o vilă și la mai multe apartamente.

Înainte să-şi deschidă propria clinică în Cirumed, medicul Alexander Aslani a condus departamentele de chirurgie plastică ale spitalelor Quirón Málaga și Quirón Marbella, între 2008 și 2018. Potrivit site-ului clinicii, în această perioadă a dezvoltat și consolidat unități specializate în chirurgia corporală şi a fost desemnat cel mai bun chirurg plastician din Spania în 2016.

Ancheta poliției spaniole continuă pentru a stabili toate circumstanțele crimei, motivul atacului și eventuala implicare a altor persoane.