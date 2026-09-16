Caz tragic în Timișoara: un medic stomatolog de origine arabă s-a împușcat mortal cu o armă de vânătoare. Ar fi avut probleme financiare

Un medic stomatolog de origine arabă a fost găsit împușcat mortal miercuri, 16 septembrie, în locuința sa din Timișoara. Potrivit autorităților, acesta s-a fi sinucis și ar fi avut unele probleme financiare.

Foto: Arhivă

News.ro scrie că acesta locuia în cartierul Mehala din municipiu, în apropierea clinicii dentare pe care o deţinea de mai mulţi ani.

Din primele date, medicul stomatolog avea permis de port armă, el fiind pasionat de vănătoare. El ar fi folosit carabina pentru a-şi lua viaţa. Ar fi legat trăgaciul cu o sfoară de picior, s-a fixat ca ţintă şi a declanşat focul de armă cu piciorul.

Martorii susţin că medicul stomatolog ar fi divorţat recent şi avea unele probleme financiare. Criminaliştii fac acum cercetări în locuinţa stomatologului, ridică probe şi încearcă să stabilească exact condiţiile în care s-a produs decesul.

Trupul neînsufleţit a fost preluat de medicii legişti pentru autopsie.