Centrala nucleară din Bulgaria își reduce capacitatea din cauza nivelului scăzut al Dunării. Cum poate afecta România

Bulgaria va reduce cu 120 de megawaţi capacitatea unuia din cele două reactoare funcţionale ale centralei nucleare de la Kozlodui, care asigură peste o treime din consumul de energie electrică al ţării, a anunţat joi ministerul energiei de la Sofia, conform AFP.

Decizia a fost luată din cauza scăderii "fără precedent şi critice" a nivelului Dunării, apa fluviului fiind necesară pentru răcirea reactoarelor.

Reducerea capacităţii are rolul de a "garanta funcţionarea în siguranţă" a centralei.

Ministerul precizează că prognozele hidrologice în amonte de centrală "continuă să indice o tendinţă de scădere" a cotelor apelor fluviului, scrie Agerpres.

Este pentru prima oară în cei 52 de ani de exploatare a centralei când condiţiile meteorologice şi hidrologice extreme impun o astfel de măsură.

Presiune pe importurile de energie ale României

România importă în prezent cantități importante de energie electrică din Bulgaria, pentru a acoperi o parte din necesarul intern. Acest lucru se întâmplă din cauza producției interne scăzute, a lucrărilor sau opririlor de la Centrala Nucleară Cernavodă și a secetei care afectează debitul Dunării. O diminuare a producției disponibile la Kozlodui poate reduce cantitatea de energie pe care Bulgaria o poate exporta către România și poate contribui la creșterea presiunii asupra prețurilor de pe piața regională.

Datele arată o situație în care România are energie în exces în intervalul în care producția solară este ridicată, însă dispune de o capacitate foarte redusă de stocare pentru a muta această energie către orele de seară. Prin urmare, țara noastră depinde de importurile de electricitate din Bulgaria, în special pe timpul serii. Reducerea producției nucleare de la Kozlodui poate pune presiune pe disponibilitatea energiei din regiune, ceea ce poate duce la un deficit mai mare pe piața locală.