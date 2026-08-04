 De ce toate centralele nucleare de pe Dunărea secată se opresc, cu excepția celei din Bulgaria de la Kozlodui. Explicația specialiștilor bulgari | adevarul.ro
search
Marți, 4 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce toate centralele nucleare de pe Dunărea secată se opresc, cu excepția celei din Bulgaria de la Kozlodui. Explicația specialiștilor bulgari

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Cele două unități energetice ale centralei nucleare bulgare de la Kozlodui continuă să funcționeze la capacitatea planificată, în ciuda nivelurilor record de scăzute înregistrate pe fluviul Dunărea. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei din Bulgaria, pe fondul crizei similare din România și Ungaria, unde nivelul critic al Dunării a determinat restricții în funcționarea centralelor nucleare de la Cernavodă și Paks.

Centrala de la Kozlodui
Centrala de la Kozlodui/FOTO:Arhiva

Situație fără precedent în România și Ungaria

Centrala nucleară românească de la Cernavodă, care asigură aproximativ o cincime din producția de electricitate a României, ar putea fi nevoită să oprească ambele reactoare, din cauza debitului istoric de scăzut al fluviului. Reducerea producției a determinat România să își majoreze importurile de energie electrică.

Armata română a fost nevoită chiar să detoneze o formațiune stâncoasă din albia Dunării, pentru a redirecționa apa necesară răcirii către centrala de la Cernavodă. Cu toate acestea, ministrul energiei a avertizat că centrala ar putea fi nevoită să își oprească funcționarea în zilele următoare.

Situația este considerată și mai complicată în Ungaria, unde, pentru prima dată în 44 de ani, centrala nucleară de la Paks ar putea fi nevoită să își întrerupă activitatea. Centrala nucleară Paks din Ungaria s-a confruntat noaptea trecută cu riscul de a fi oprită complet din nou.

Dar nivelul apei Dunării în zona centralei a crescut ulterior, ceea ce a dus la evitarea acestui scenariu, a anunțat marți premierul ungar Peter Magyar.”În jurul orei două și jumătate dimineața, am fost la câțiva milimetri distanță de oprirea completă a Centralei Nucleare de la Paks, dar până dimineață nivelul apei a crescut cu 1,5 centimetri. În prezent, ultima turbină funcționează în condiții de siguranță. Mă îndrept spre Paks!”, a scris Peter Magyar, pe Facebook.Ulterior, el a precizat că a fost cea mai grea și critică noapte.

”Am trecut de cea mai grea și mai critică noapte de până acum. Vă mulțumesc tuturor! Vom reuși împreună”, a precizat premierul Ungariei.

Duminică, Ungaria a oprit complet duminică centrala nucleară Paks, pentru prima dată în cei 44 de ani de funcționare, după ce nivelul Dunării a coborât la valori minime record. Centrala asigură în mod obișnuit peste 40% din producția de electricitate a țării.

„Din cauza unei noi scăderi a nivelului Dunării, penultimul grup de producție al centralei nucleare Paks va fi oprit la ora 01:30. Producția centralei va scădea astfel la numai 240 MW, iar duminică va fi oprită complet, pentru prima dată în 44 de ani”, a anunțat premierul Péter Magyar, pe contul său de X.

Luni, centrala a fost repornită.

Centrala Paks, situată la aproximativ 100 de kilometri sud de Budapesta, are patru reactoare construite cu tehnologie sovietică și folosește apa Dunării pentru răcire.

Seceta prelungită și valurile succesive de căldură au dus Dunărea la niveluri minime istorice în mai multe zone. Premierul Péter Magyar a avertizat că țara s-ar putea confrunta cu o criză energetică chiar în această săptămână. Guvernul ungar a solicitat populației și mediului de afaceri să reducă consumul de energie în orele de vârf, între 17:00 și 22:00, îndemnând cetățenii să evite utilizarea aparatelor de aer condiționat și, în special, a mașinilor de spălat. Ungurii au fost, de asemenea, chemați să se abțină de la încărcarea vehiculelor electrice.

Situația de pe malul bulgăresc al Dunării

Agenția Executivă pentru Studiul și Întreținerea Fluviului Dunărea a anunțat că situația rămâne complicată în zona orașelor bulgărești situate de-a lungul fluviului. În doar 24 de ore, nivelul apei a scăzut cu 4 centimetri în dreptul orașului Vidin, cu 5 centimetri la Lom și cu 1 centimetru la Ruse. Nivelurile apei rămân semnificativ sub pragul minim de navigație și reglementare.

Totuși, reprezentanții Ministerului Energiei din Bulgaria au transmis un mesaj liniștitor, precizând că, în următoarele trei săptămâni, nu va fi necesară reducerea ritmului de producție al centralei de la Kozlodui, cu condiția ca ritmul mediu de scădere a nivelului Dunării să se mențină constant, scrie presa bulgara.

De ce centrala de la Kozlodui nu este afectată în același mod

Reprezentanții centralei nucleare au explicat că, în cazul Bulgariei, apa din Dunăre este folosită pentru răcirea aburului din condensatoarele situate în partea neconvențională a centralei și nu pentru răcirea directă a reactoarelor nucleare.

România cumpără energie din Ucraina: Măsura luată de Nuclearelectrica după oprirea Unității 1 de la Cernavodă

Alimentarea constantă cu apă se realizează printr-o stație proprie de pompare situată pe mal, construită într-un golf adânc al fluviului și proiectată pe baza unor studii centenare privind nivelul Dunării. Astfel, este asigurată funcționarea stabilă a tuturor instalațiilor, chiar și în condiții de nivel scăzut al fluviului. Stația de pompare dispune de un sistem automatizat de măsurare continuă.

La finalul săptămânii trecute, ministra energiei din Bulgaria, Iva Petrova, a discutat cu omologul său sârb. În urma acestor discuții, s-a convenit ca, în limitele posibilităților tehnice ale complexului hidroenergetic Djerdap, nivelul Dunării în aval de centrala de la Kozlodui să fie menținut peste pragurile critice de operare, pentru a garanta funcționarea sigură și fiabilă a centralei.

Fără riscuri pentru funcționarea centralei, în ciuda scăderii rapide a nivelului fluviului

Dacă ritmul mediu de scădere a nivelului fluviului se menține constant, autoritățile bulgare susțin că nu există motive pentru reducerea capacității de producție în următoarele cel puțin trei săptămâni.

Doar într-o singură zi, nivelul Dunării a scăzut cu 5 centimetri. Cu toate acestea, Ministerul bulgar al Energiei a declarat că nu există niciun risc pentru funcționarea centralei de la Kozlodui, subliniind că, la proiectarea acesteia, a fost luat în calcul riscul unei secete extreme.

Ministerul Energiei di Bulgaria a precizat: dacă ritmul mediu de scădere a nivelului Dunării înregistrat în ultima săptămână se menține, nu se preconizează măsuri semnificative de reducere a capacității de producție a centralei de la Kozlodui în următoarele cel puțin trei săptămâni.

Cu ochiul liber se poate observa că nivelul apei din unul dintre cele două canale prin care este evacuată apa folosită la răcirea reactoarelor centralei de la Kozlodui a scăzut cu 20-30 de centimetri.

Explicațiile experților

Potrivit dr. Ivan Hinovski, expert în energie, centrala funcționează în prezent datorită punctelor mai adânci de captare a apei, special amenajate pentru centrala de la Kozlodui. "A fost aleasă varianta cea mai conservatoare, cu cel mai mare volum al canalelor și cu cea mai adâncă săpare a puțurilor de captare a apei", a explicat dr. Hinovski.

De ce Dunărea continuă să scadă, deși România nu a fost ferită de ploi. Explicațiile directorului de prognoză INHGA: „La prima vedere, într-adevăr, pare un paradox”

Dacă nivelul Dunării continuă să scadă în același ritm, prima centrală nucleară a Bulgariei ar putea funcționa la capacitate maximă încă cel puțin trei săptămâni. "Dacă în prezent nivelul absolut, adâncimea Dunării, este de 80 de centimetri, ar trebui să mai scadă cu încă 40 de centimetri pentru a se ajunge la acest prag minim critic", a precizat expertul.

Potrivit specialiștilor, nu există un pericol direct pentru reactoare, întrucât cantitățile de apă care intră în centrală nu sunt folosite pentru răcirea directă a acestora, ci pentru răcirea aburului necesar producerii energiei electrice.

Tehnologia de răcire a centralei nucleare

Stațiile de pompare preiau apa din Dunăre și o transportă, prin canale reci, către centrala de la Kozlodui. Acolo, apa este folosită în principal pentru răcirea condensatoarelor turbinelor, dar și a schimbătoarelor de căldură.

În orele dinaintea prânzului, aproximativ 28% din energia electrică produsă în Bulgaria provine de la centrala de la Kozlodui, în timp ce cea mai mare parte — aproximativ 50% — este generată de sistemele fotovoltaice. În orele după-amiezii, ponderea energiei fotovoltaice crește, în timp ce contribuția centralei nucleare scade ușor.

Cele două reactoare ale centralei de la Kozlodui funcționează normal, unitatea a cincea având o sarcină de 1.017 megawați, iar cea de-a șasea, de 974 de megawați, cu variații ale sarcinii pe parcursul zilei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Măsuri care nu o să vă placă”: Un fost ambasador al SUA afirmă că NATO ar trebui să avertizeze Moscova cu privire la incursiunile ruse
digi24.ro
image
Cine este parlamentarul ”patriot” care afirmă că un concediu pe Dunărea românească este ”o ruşine naţională” și ”un dezastru”
stirileprotv.ro
image
Victor Ponta, atac la Nicușor Dan. „Nu își asumă responsabilitatea funcției, așa era și la Primăria Capitalei”
gandul.ro
image
Cum să-ți petreci vacanța acasă, la piscina din ansamblul tău rezidențial
mediafax.ro
image
Meme Stoica, anunț despre transferul noului atacant la FCSB: „E chestiune de zile”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Scriitoarea care și-a pierdut ambii fii prin sinucidere: „Întrebarea «Ce-ar fi fost dacă?» aparține ficțiunii. În viață există doar faptele”
libertatea.ro
image
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde a ajuns Rusia
digi24.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
Ianis Hagi a refuzat un salariu de 1.000.000 de euro/an și se pregătește de transfer în TOP 5!
digisport.ro
image
Romy Schneider, actrița care a „rescris‟ povestea din spatele celebrei împărătese Sissi
click.ro
image
Rușii și-au trimis copiii să se distreze într-o tabără controversată din Coreea de Nord. Ce s-ar întâmpla, de fapt, acolo
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Ce a găsit un turist sub podeaua unui Airbnb. A doua zi, a auzit zgomote venind de dedesubt
observatornews.ro
image
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
cancan.ro
image
De ce simbolul farmaciilor și al medicinei este un șarpe încolăcit? Care este legătura cu Grecia antică?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
prosport.ro
image
Cât pierde la pensie un român care a muncit 10 ani „la negru”. Diferența poate ajunge la mii de lei
playtech.ro
image
Reacția patronului de la FCSB după ce Peluza Nord a decis să nu mai vină pe stadion. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un turist, călătorie pentru prima dată în Grecia: Am plecat dezamăgit, regretând că am făcut 5 greșeli
ziare.com
image
FOTO Transformare fizică spectaculoasă pentru Lamine Yamal: imaginea care a ”rupt” internetul
digisport.ro
image
Andreea Berecleanu, mărturisiri dureroase despre părinții ei. „Au fost pierderi greu de suportat”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Deea Maxer s-a mutat în casă nouă, după ce a vândut apartamentul din Bragadiru. Locuința arată impecabil, iar curtea din jurul ei este fabuloasă! VIDEO
romaniatv.net
image
Se elimină plafonul pentru analize decontate. Anunțul șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
mediaflux.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
VIDEO Alina Pușcău cere ajutor printr-un mesaj sfâșietor: „Am o boală foarte gravă. Mi s-a dus în oase. La sân, la axilă am cinci tumori. Una în piept”
actualitate.net
image
Preotul Bisericii „Sfânta Treime” din Chichiș i-a oferit lui Călin Georgescu o icoană și o cruce, după slujbă. Ropote de aplauze în lăcașul de cult pentru omagierea fostului candidat
actualitate.net
image
Astăzi se împlinesc 125 de ani de la nașterea lui Louis Armstrong. Povestea tristă a geniul care a ridicat jazzul la rang de artă
click.ro
image
Cele două zodii care scapă de griji începând cu 5 august. Acești nativi văd, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului
click.ro
image
Mulți credincioși rostesc această rugăciune în Postul Sfintei Mării. Ce semnificație are
click.ro
vedetă foto Instagram jpg
Un actor celebru s-a despărțit de iubita care alegea să se satisfacă singură, neglijându-l constant
okmagazine.ro
Monument funerar roman descoperit în necropola orașului antic Emona (© (Ne)odkrita arheologija Ljubljane)
Un monument funerar roman unic, descoperit de arheologi în necropola orașului antic Emona
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Emil Rengle, despre gelozia din relația cu Alejandro. „Mie mi-e teamă să nu mi-l fure cineva”
image
Astăzi se împlinesc 125 de ani de la nașterea lui Louis Armstrong. Povestea tristă a geniul care a ridicat jazzul la rang de artă

OK! Magazine

image
Superbitatea ținută ascunsă de la Palatul iordanian. Cine este această prințesă de o frumusețe rară?

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?