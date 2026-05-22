Un incident asemănător cu cel de la Ministerul Transporturilor a avut loc la DIICOT. Nouă avocați blocați într-un lift: „Prea mulți ar fi ajuns deodată în Rai”

Momente tensionate într-o clădire a DIICOT, după ce nouă avocați au rămas blocați într-un lift care ar fi căzut mai multe etaje, potrivit unei relatări publicate pe Facebook de avocata Eliza Ene Corbeanu.

Incidentul ar fi avut loc pe 4 mai, în noul sediu al instituției. Potrivit avocatei, cei nouă au urcat împreună în lift, fără a depăși limita legală de greutate.

„Pe 4 mai ne-am înghesuit în liftul de la DIICOT, clădirea aceea nouă, frumoasă și elegantă, în care intri și ai impresia că liftul e atât de performant încât ți-ar putea calcula tensiunea sau nivelul de substanțe interzise din organism (că vorbim de DIICOT). (...) Intrăm și se închide ușa. Trec câteva secunde în care bestia urcă până la etajul 6, apoi începe să scârțâie, se oprește și cade un etaj. Se face liniște. Mai cade încă un etaj”, a povestit aceasta în postarea devenită virală, în contextul liftului căzut în gol ieri la Palatul CFR din București, clădire a Ministerului Transporturilor.

Avocata a descris atmosfera din lift ca fiind inițial relaxată, colegii încercând să facă glume și chiar să își facă selfie-uri pentru a detensiona situația. Totuși, pe măsură ce timpul trecea, panica a început să se instaleze.

„O dăm pe glumă, ne luăm de cei care sunt mai plinuți, facem un selfie și chiar un video ca să avem dovezi, dar senzația era una ciudată. Cum ar fi să dăm colțul in sediul parchetului? Ce glumă proastă... Ce nu știam atunci e că există un moment foarte precis în viață când corpul înțelege înaintea creierului că lucrurile au luat o direcție neașteptată. Liftul se zguduia destul de violent, apoi iar se oprea. (...) ”, a scris Eliza Ene Corbeanu.

Potrivit acesteia, avocații au rămas blocați aproximativ 19 minute și au reușit să ceară ajutor folosind telefoanele, având semnal în interiorul liftului.

În mesajul său, avocata a relatat întâmplarea într-o notă ironică, spunând că „partea bună a fost că ne apropiam de parter, iar căderea s-ar mai fi atenuat. Zeii au fost cu noi în ziua aia” și că „prea mulți avocați ar fi ajuns deodată în Rai”.

Până în acest moment, reprezentanții DIICOT nu au transmis un punct de vedere oficial privind incidentul sau eventualele probleme tehnice ale liftului.

Postarea vine în contextul în care un lift s-a prăbușit, joi dimineață, în clădirea Ministerului Transporturilor din București, situată în Palatul CFR de pe bulevardul Dinicu Golescu. În interiorul cabinei se aflau 7 persoane, care au fost scoase de echipele de intervenție sosite la fața locului. Un incident similar a avut loc luni, dar nu a fost anunțat.