 Destinația superbă din Europa care oferă până la 30.000 de euro celor care aleg să se mute acolo. Ce condiții trebuie îndeplinite | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 14 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Video Destinația superbă din Europa care oferă până la 30.000 de euro celor care aleg să se mute acolo. Ce condiții trebuie îndeplinite

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

O regiune superbă din Europa încearcă să atragă noi locuitori prin stimulente financiare de până la 30.000 de euro pentru persoanele care decid să își stabilească acolo reședința. Măsura se adresează tinerilor sub 40 de ani, inclusiv angajaților, antreprenorilor și lucrătorilor independenți. Medicii și ceilalți angajați din domeniul sănătății vor avea prioritate la acordarea finanțării.

Plajă superbă din Italia
Plajă superbă din Italia Foto: Pexels

Este vorba despre Sardinia, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Italia, care încearcă să combată depopularea și să atragă noi rezidenți, în special în localitățile mici.

Autoritățile regionale au publicat apelul de candidaturi pe 12 noiembrie 2026, iar persoanele interesate pot depune cererile până la 29 noiembrie 2026, ora 16:00.

Potrivit măsurii, sprijinul financiar este de 20.000 de euro pentru cei care se mută pe insulă și poate ajunge la 30.000 de euro în cazul persoanelor care aleg o localitate cu mai puțin de 5.000 de locuitori.

Pentru implementarea programului în perioada 2026-2028, Regiunea Sardinia a alocat un buget total de 56 de milioane de euro.

Sardinia, destinație de vis din Italia renumită pentru plajele spectaculoase
Sardinia, destinație de vis din Italia renumită pentru plajele spectaculoase Foto: Pexels

Inițiativa nu se adresează exclusiv persoanelor care urmează să se mute în regiune. Pot solicita finanțarea și cei care și-au stabilit deja reședința în Sardinia începând cu 1 ianuarie 2026, cu condiția să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate.

Medicii și angajații din sănătate, prioritari la acordarea banilor

Autoritățile acordă o atenție deosebită personalului medical și angajaților din domeniul asistenței sociale, în contextul deficitului de specialiști cu care se confruntă mai multe comunități de pe insulă.

Sardinia, destinație de vis din Italia
Sardinia, destinație de vis din Italia Foto: Pexels

În cazul în care numărul solicitărilor eligibile depășește fondurile disponibile, vor avea prioritate persoanele care se mută în Sardinia pentru a lucra în aceste domenii.

Finanțarea nu este însă rezervată exclusiv medicilor sau personalului medical. Pot aplica și persoanele care activează în alte sectoare profesionale, dacă îndeplinesc condițiile stabilite de autorități, relatează presa italiană.

Care sunt condițiile pentru a primi până la 30.000 de euro

Pentru a beneficia de sprijin, solicitanții trebuie să aibă sub 40 de ani și să dețină un loc de muncă în momentul depunerii cererii.

Sunt eligibili angajații, lucrătorii independenți și antreprenorii. În cazul ultimelor două categorii, este permisă inclusiv înființarea unei noi afaceri sau deschiderea unui nou punct de lucru în Sardinia.

Există însă și o condiție importantă după obținerea finanțării: beneficiarii trebuie să își transfere oficial reședința pe insulă în cel mult șase luni de la acordarea ajutorului și să o păstreze acolo pentru o perioadă de minimum cinci ani.

Prin această inițiativă, autoritățile regionale încearcă să atragă populație activă, să stimuleze economia locală și să mențină serviciile esențiale în comunitățile afectate de depopulare, în special în satele și localitățile mici.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
digi24.ro
image
Primele incidente apărute la protestul neautorizat din București, asumat de Simion. În online sunt îndemnuri la violență
stirileprotv.ro
image
Peste 8.000 de oameni protestează la Arestul Central, unde se află Călin Georgescu. „Ați arestat un om nevinovat!”, „Justiție, nu corupție!”. George Simion: „Nu ne dezicem de Călin Georgescu”
gandul.ro
image
Nuntă mare în familia lui Ilie Bolojan! Cine este bărbatul care o duce la altar pe fiica fostului premier
mediafax.ro
image
Ruptură între MM Stoica și Gigi Mustață: „Acolo s-a pus capacul!” Ce spune despre Bogdan Apostu la FCSB
fanatik.ro
image
Parinoush Saniee, vocea literară pe care regimul de la Teheran încearcă de 18 ani s-o reducă la tăcere: „Dacă vrei o schimbare reală, trebuie să pornești de la femei”
libertatea.ro
image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
S-a terminat! Cu un ”contract de 2,5 milioane de euro” pe masă, Nicolae Stanciu a ales și a semnat
digisport.ro
image
Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan se căsătorește! Unde are loc ceremonia și ce politicieni ar putea participa la petrecere
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Ilie Bolojan, socru mic. Cu cine s-a căsătorit fiica cea mare a fostului premier. "Nu este o nuntă de partid"
observatornews.ro
image
Primele IMAGINI de la nunta lui Marcel cu Armina. Singura ispită de la Insula Iubirii care le-a fost alături
cancan.ro
image
Ce bani au pierdut la pensie în ultimii 2 ani pensionarii din cauza inflației? Sumele ajung la 1.000 lei/lună
newsweek.ro
image
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
prosport.ro
image
Ce salariu avea Elena Udrea ca ministru și ce avere declara. Detaliul care atrăgea atenția în documentele oficiale
playtech.ro
image
Anunț din Polonia despre transferul tricolorului: „Sunt discuții!”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Scandal uriaș: a filmat pe ascuns când iubitul fostei sale soții l-a amenințat în fața polițiștilor! ”Lovești o fată?”
digisport.ro
image
Claudia Pătrășcanu, prima reacție după ce a fost dată în judecată de Protecția Copilului din Giurgiu. Ce mesaj a transmis artista
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
A venit iarna în România! Ninge în mai multe zone din țară, inclusiv în municipiul Brașov și Poiana Brașov. Condiții de iarnă pe mai multe șosele Video
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka: „Îmi iubesc corpul, dar simțeam că mor!” » În ce ținută a apărut fostul lider mondial
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Trei zodii binecuvântate de Dumnezeu! Rugăciunile le-au fost ascultate, iar viața li se schimbă radical
click.ro
image
Premieră în România! Orașul în care cimitirul a fost digitalizat. Cum poți găsi mormintele cu ajutorul unui cod QR
click.ro
image
Vivienne, fiica Angelinei Jolie și lui Brad Pitt, internată în spital. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat tânăra de 18 ani
click.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Florin Grozea, adevărul despre ziua în care trupa Hi-Q a luat sfârșit: „Eu sunt mândru cu treaba asta”
image
Trei zodii binecuvântate de Dumnezeu! Rugăciunile le-au fost ascultate, iar viața li se schimbă radical

OK! Magazine

image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României