O regiune superbă din Europa încearcă să atragă noi locuitori prin stimulente financiare de până la 30.000 de euro pentru persoanele care decid să își stabilească acolo reședința. Măsura se adresează tinerilor sub 40 de ani, inclusiv angajaților, antreprenorilor și lucrătorilor independenți. Medicii și ceilalți angajați din domeniul sănătății vor avea prioritate la acordarea finanțării.

Plajă superbă din Italia Foto: Pexels

Este vorba despre Sardinia, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Italia, care încearcă să combată depopularea și să atragă noi rezidenți, în special în localitățile mici.

Autoritățile regionale au publicat apelul de candidaturi pe 12 noiembrie 2026, iar persoanele interesate pot depune cererile până la 29 noiembrie 2026, ora 16:00.

Potrivit măsurii, sprijinul financiar este de 20.000 de euro pentru cei care se mută pe insulă și poate ajunge la 30.000 de euro în cazul persoanelor care aleg o localitate cu mai puțin de 5.000 de locuitori.

Pentru implementarea programului în perioada 2026-2028, Regiunea Sardinia a alocat un buget total de 56 de milioane de euro.

Sardinia, destinație de vis din Italia renumită pentru plajele spectaculoase Foto: Pexels

Inițiativa nu se adresează exclusiv persoanelor care urmează să se mute în regiune. Pot solicita finanțarea și cei care și-au stabilit deja reședința în Sardinia începând cu 1 ianuarie 2026, cu condiția să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate.

Medicii și angajații din sănătate, prioritari la acordarea banilor

Autoritățile acordă o atenție deosebită personalului medical și angajaților din domeniul asistenței sociale, în contextul deficitului de specialiști cu care se confruntă mai multe comunități de pe insulă.

Sardinia, destinație de vis din Italia Foto: Pexels

În cazul în care numărul solicitărilor eligibile depășește fondurile disponibile, vor avea prioritate persoanele care se mută în Sardinia pentru a lucra în aceste domenii.

Finanțarea nu este însă rezervată exclusiv medicilor sau personalului medical. Pot aplica și persoanele care activează în alte sectoare profesionale, dacă îndeplinesc condițiile stabilite de autorități, relatează presa italiană.

Care sunt condițiile pentru a primi până la 30.000 de euro

Pentru a beneficia de sprijin, solicitanții trebuie să aibă sub 40 de ani și să dețină un loc de muncă în momentul depunerii cererii.

Sunt eligibili angajații, lucrătorii independenți și antreprenorii. În cazul ultimelor două categorii, este permisă inclusiv înființarea unei noi afaceri sau deschiderea unui nou punct de lucru în Sardinia.

Există însă și o condiție importantă după obținerea finanțării: beneficiarii trebuie să își transfere oficial reședința pe insulă în cel mult șase luni de la acordarea ajutorului și să o păstreze acolo pentru o perioadă de minimum cinci ani.

Prin această inițiativă, autoritățile regionale încearcă să atragă populație activă, să stimuleze economia locală și să mențină serviciile esențiale în comunitățile afectate de depopulare, în special în satele și localitățile mici.