Viceprimărița unui mare oraș, demisă după ce a parcat de două ori neregulamentar. Primarul: „A trădat încrederea cetățenilor”

Scandal la o primărie din Italia, după ce edilul a decis să îi retragă sprijinul politic viceprimăriței responsabile de Regenerarea Urbană, Giovanna Iacovone. Mașina acesteia, o Dacia, a fost fotografiată de două ori parcând neregulamentar, o dată pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități și a doua oară pe un spațiu rezervat vehiculelor municipalității.

O Dacia a declanșat un scandal la Primăria unui mare oraș Foto: colaj FB

Cele două incidente au fost surprinse de jurnaliștii publicației Corriere del Mezzogiorno. Prima abatere a avut loc în luna septembrie, când viceprimărița și-a lăsat mașina pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități. După apariția fotografiilor, Giovanna Iacovone și-a cerut scuze și a făcut o donație către o asociație care sprijină persoanele cu dizabilități.

Scandalul a reizbucnit zilele trecute, când aceeași Dacie a fost fotografiată din nou parcată neregulamentar, de această dată pe un loc destinat vehiculelor Primăriei.

În urma celui de-al doilea incident, primarul Vito Leccese a convocat o întâlnire la sediul administrației locale și a decis să îi retragă sprijinul politic viceprimăriței.

„Nu este posibil ca încălcări ale regulilor care afectează sensibilitatea colectivă să se repete cu atâta ușurință. Înseamnă să trădezi încrederea primarului, dar, înainte de toate, încrederea cetățenilor”, a declarat edilul, potrivit ANSA.

Scandalul parcărilor riscă să afecteze alianța politică din Primăria Bari

Numirea Giovannei Iacovone în administrația locală a fost rezultatul unui acord politic încheiat după alegerile din 2024. Atunci, stânga din Bari a participat la scrutin divizată în două tabere.

O tabără l-a susținut pe actualul primar de centru-stânga, Vito Leccese, sprijinit inclusiv de Partidul Democrat, iar cealaltă a fost reprezentată de forțele reunite în Convenția pentru Bari, care l-au susținut pe avocatul Michele Laforgia.

Viceprimărița din Bari, înlăturată din funcție după două parcări neregulamentare Foto: FB

Din Convenția pentru Bari făceau parte Mișcarea Cinci Stele (M5S) și asociația politico-culturală „La Giusta Causa”. După intrarea în majoritatea locală, aceasta din urmă a propus-o pe Iacovone pentru funcția de viceprimar.

Decizia lui Leccese a pus sub semnul întrebării continuarea alianței politice. Reprezentanții asociației „La Giusta Causa” au anunțat că vor să verifice, împreună cu celelalte formațiuni din Convenție, dacă mai sunt îndeplinite condițiile acordului de guvernare.

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Primarul a respins însă o eventuală legătură între incident și negocierile politice.

„Ar fi instrumental și înșelător să suprapunem echilibrul coaliției peste un episod de o asemenea amploare”, a afirmat Vito Leccese.

La rândul său, secretarul organizației locale a Partidului Democrat, Gianfranco Todaro, a precizat că nu s-a cerut ieșirea formațiunii din majoritate.

Opoziția de centru-dreapta a criticat, la rândul ei, modul în care primarul a gestionat situația.

De asemenea, Fabio Romito, fost candidat la Primăria Bari, a declarat că Leccese, după o viață dedicată instituțiilor, ar trebui să își dea demisia.

Ironii și meme-uri cu Dacia viceprimăriței

Între timp, cazul a devenit subiect de ironii pe rețelele sociale. Locuitorii din Bari au distribuit numeroase meme-uri despre mașina viceprimăriței, unele realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Într-una dintre imaginile devenite virale, autoturismul apare parcat chiar în sala Consiliului Local.

Scandalul a căpătat și o dimensiune politică. Reprezentanții Partidului Comunist al Refondării consideră că situația ar putea avea legătură și cu amânarea dezbaterii în Consiliul Local a noului Plan Urbanistic General, document de care se ocupa Giovanna Iacovone.

Decizia primarului, contestată de o jurnalistă italiană

Cazul a fost comentat și de jurnalista italiană Marilù Mastrogiovanni, care a criticat reacția primarului și a pus sub semnul întrebării motivele pentru care acesta a ales să o îndepărteze din funcție pe viceprimăriță.

„Ceea ce se întâmplă în aceste ore în cadrul administrației locale din Bari este ireal”, a scris jurnalista într-o postare pe Facebook.

Aceasta consideră că sancțiunea este disproporționată în raport cu abaterile comise și se întreabă de ce primarul a ales o măsură atât de drastică.

„«Pedeapsa» decisă de primar este atât de disproporționată în raport cu o banală încălcare a Codului rutier, încât nu putem să nu ne întrebăm de ce edilul a decis să folosească barosul pentru a-și pune în vizor propriul viceprimar”, a scris Marilù Mastrogiovanni.

Jurnalista a ironizat și faptul că, dacă toți primarii și aleșii locali ar fi demiși pentru parcări neregulamentare, Italia ar deveni o țară serioasă.

„Dacă toți primarii și toți administratorii publici ar fi îndepărtați din funcție pentru parcări greșite, Italia ar fi o țară serioasă”, a comentat aceasta.