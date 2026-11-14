 Viceprimărița unui mare oraș, demisă după ce a parcat de două ori neregulamentar. Primarul: „A trădat încrederea cetățenilor” | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 14 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Viceprimărița unui mare oraș, demisă după ce a parcat de două ori neregulamentar. Primarul: „A trădat încrederea cetățenilor”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Scandal la o primărie din Italia, după ce edilul a decis să îi retragă sprijinul politic viceprimăriței responsabile de Regenerarea Urbană, Giovanna Iacovone. Mașina acesteia, o Dacia, a fost fotografiată de două ori parcând neregulamentar, o dată pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități și a doua oară pe un spațiu rezervat vehiculelor municipalității. 

O Dacia a declanșat un scandal la Primăria unui mare oraș
O Dacia a declanșat un scandal la Primăria unui mare oraș Foto: colaj FB

Cele două incidente au fost surprinse de jurnaliștii publicației Corriere del Mezzogiorno. Prima abatere a avut loc în luna septembrie, când viceprimărița și-a lăsat mașina pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități. După apariția fotografiilor, Giovanna Iacovone și-a cerut scuze și a făcut o donație către o asociație care sprijină persoanele cu dizabilități.

Scandalul a reizbucnit zilele trecute, când aceeași Dacie a fost fotografiată din nou parcată neregulamentar, de această dată pe un loc destinat vehiculelor Primăriei.

În urma celui de-al doilea incident, primarul Vito Leccese a convocat o întâlnire la sediul administrației locale și a decis să îi retragă sprijinul politic viceprimăriței.

„Nu este posibil ca încălcări ale regulilor care afectează sensibilitatea colectivă să se repete cu atâta ușurință. Înseamnă să trădezi încrederea primarului, dar, înainte de toate, încrederea cetățenilor”, a declarat edilul, potrivit ANSA.

Scandalul parcărilor riscă să afecteze alianța politică din Primăria Bari

Numirea Giovannei Iacovone în administrația locală a fost rezultatul unui acord politic încheiat după alegerile din 2024. Atunci, stânga din Bari a participat la scrutin divizată în două tabere.

O tabără l-a susținut pe actualul primar de centru-stânga, Vito Leccese, sprijinit inclusiv de Partidul Democrat, iar cealaltă a fost reprezentată de forțele reunite în Convenția pentru Bari, care l-au susținut pe avocatul Michele Laforgia.

Viceprimărița din Bari, înlăturată din funcție după două parcări neregulamentare
Viceprimărița din Bari, înlăturată din funcție după două parcări neregulamentare Foto: FB

Din Convenția pentru Bari făceau parte Mișcarea Cinci Stele (M5S) și asociația politico-culturală „La Giusta Causa”. După intrarea în majoritatea locală, aceasta din urmă a propus-o pe Iacovone pentru funcția de viceprimar.

Decizia lui Leccese a pus sub semnul întrebării continuarea alianței politice. Reprezentanții asociației „La Giusta Causa” au anunțat că vor să verifice, împreună cu celelalte formațiuni din Convenție, dacă mai sunt îndeplinite condițiile acordului de guvernare.

Viceprimar cercetat penal după ce a încercat să mușamalizeze un accident în care a fost implicat: „Un eveniment nefericit, care privește viața mea privată”

Primarul a respins însă o eventuală legătură între incident și negocierile politice.

„Ar fi instrumental și înșelător să suprapunem echilibrul coaliției peste un episod de o asemenea amploare”, a afirmat Vito Leccese.

La rândul său, secretarul organizației locale a Partidului Democrat, Gianfranco Todaro, a precizat că nu s-a cerut ieșirea formațiunii din majoritate.

Opoziția de centru-dreapta a criticat, la rândul ei, modul în care primarul a gestionat situația.

De asemenea, Fabio Romito, fost candidat la Primăria Bari, a declarat că Leccese, după o viață dedicată instituțiilor, ar trebui să își dea demisia.

Ironii și meme-uri cu Dacia viceprimăriței

Între timp, cazul a devenit subiect de ironii pe rețelele sociale. Locuitorii din Bari au distribuit numeroase meme-uri despre mașina viceprimăriței, unele realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Într-una dintre imaginile devenite virale, autoturismul apare parcat chiar în sala Consiliului Local.

Scandalul a căpătat și o dimensiune politică. Reprezentanții Partidului Comunist al Refondării consideră că situația ar putea avea legătură și cu amânarea dezbaterii în Consiliul Local a noului Plan Urbanistic General, document de care se ocupa Giovanna Iacovone.

Decizia primarului, contestată de o jurnalistă italiană

Cazul a fost comentat și de jurnalista italiană Marilù Mastrogiovanni, care a criticat reacția primarului și a pus sub semnul întrebării motivele pentru care acesta a ales să o îndepărteze din funcție pe viceprimăriță.

„Ceea ce se întâmplă în aceste ore în cadrul administrației locale din Bari este ireal”, a scris jurnalista într-o postare pe Facebook. 

Aceasta consideră că sancțiunea este disproporționată în raport cu abaterile comise și se întreabă de ce primarul a ales o măsură atât de drastică.

„«Pedeapsa» decisă de primar este atât de disproporționată în raport cu o banală încălcare a Codului rutier, încât nu putem să nu ne întrebăm de ce edilul a decis să folosească barosul pentru a-și pune în vizor propriul viceprimar”, a scris Marilù Mastrogiovanni.

Jurnalista a ironizat și faptul că, dacă toți primarii și aleșii locali ar fi demiși pentru parcări neregulamentare, Italia ar deveni o țară serioasă.

„Dacă toți primarii și toți administratorii publici ar fi îndepărtați din funcție pentru parcări greșite, Italia ar fi o țară serioasă”, a comentat aceasta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
digi24.ro
image
O companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție
stirileprotv.ro
image
Predicția terifiantă a lui Nostradamus pentru 2027 care deja s-a adeverit. Care sunt celelalte 4
gandul.ro
image
Victorie DEFINITIVĂ pentru România în dosarul Roșia Montană! Gabriel Resources PIERDE și ultima cale de atac
mediafax.ro
image
Divorț de răsunet! Legendarul fotbalist a pus stop la două luni după ce soția sa a născut
fanatik.ro
image
Toate zborurile din SUA au fost suspendate, într-o măsură fără precedent luată doar a doua oară de la 11 septembrie
libertatea.ro
image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Înlocuitor pentru MM Stoica la FCSB
digisport.ro
image
Andreea Bănică, atentă la felul în care arată și la sănătatea sa, la 48 de ani. Ce face artista pentru a se menține în formă
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Cutremur la STB. Toate cele 24 de linii de noapte ar putea fi desfiinţate, iar călătoria ar creşte la 5 lei
observatornews.ro
image
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani!
cancan.ro
image
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. 15 ani lucrați în condiții speciale vor fi recunoscuți
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
prosport.ro
image
Ce salariu avea Elena Udrea ca ministru și ce avere declara. Detaliul care atrăgea atenția în documentele oficiale
playtech.ro
image
Pe mâinile lor pot ajunge FCSB, Dinamo și Rapid! Cu ce se ocupă copiii patronilor milionari din SuperLigă
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Elina Svitolina, genială după ce a trimis-o acasă pe Aryna Sabalenka
digisport.ro
image
Alina Laufer și Jorge, din nou împreună la majoratul fiicei lor. Ce mărturisiri au făcut despre Karina: „Nu mă așteptam să am așa emoții”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Pensia pe care o vor primi românii cu salariul minim sau mediu pe economie. Calcule care includ și pilonul II de pensie
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
„Luptă cu celulele cancerigene!” Lidia Fecioru a dezvăluit leguma ieftină care are numeroase beneficii pentru organism
click.ro
image
Sânziana Buruiană i-a făcut fiicei sale părul permanent la 11 ani. La ce schimbare de look a apelat și fosta asistentă TV: „Ca la 20 de ani”
click.ro
image
Ziua prosperității financiare, 14 noiembrie. Două zodii dau lovitura și atrag norocul de partea lor
click.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Alina Laufer și Jorge, din nou împreună la majoratul fiicei lor. Ce mărturisiri au făcut despre Karina: „Nu mă așteptam să am așa emoții”
image
„Luptă cu celulele cancerigene!” Lidia Fecioru a dezvăluit leguma ieftină care are numeroase beneficii pentru organism

OK! Magazine

image
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”