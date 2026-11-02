Catastrofa feroviară din Spania: 12 cetățeni străini printre victime. 66 dintre cele 69 de persoane decedate au fost identificate

Autoritățile spaniole au identificat 66 dintre cele 69 de persoane care și-au pierdut viața în accidentul feroviar produs miercuri, 28 octombrie, în provincia Toledo. Printre victime se numără 12 cetățeni străini, inclusiv patru americani, o franțuzoaică și un canadian, au anunțat duminică seara autoritățile.

Autoritățile spaniole au identificat 66 dintre cele 69 de persoane care și-au pierdut viața. Foto: X

Celelalte victime de naționalitate străină provin din Japonia, Tunisia, Portugalia, Mexic, Cehia și Argentina.

În continuare, trei persoane sunt date dispărute: doi cetățeni australieni și unul japonez. Identificarea victimelor este realizată de experții medico-legali și poliția spaniolă.

Accidentul este unul dintre cele mai grave evenimente feroviare din Europa în acest secol. Este, totodată, al doilea accident feroviar major produs în Spania în acest an, după tragedia din ianuarie, din Andaluzia, soldată cu 46 de morți, potrivit AFP și Agerpres.

Cum s-a produs accidentul feroviar din Spania

Potrivit informațiilor citate de AFP, tragedia s-a produs după ce un tren al companiei naționale Renfe a lovit din spate o garnitură aparținând operatorului privat Iryo. Cele două trenuri circulau pe aceeași linie, iar garnitura Iryo fusese nevoită să oprească în urma unei defecțiuni informatice a sistemului de semnalizare.

Accidentul are loc într-un context politic important pentru Spania, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor legislative programate pentru 29 noiembrie.