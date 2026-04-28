Video Primești 100.000 de euro să-ți cumperi casă în Italia: condițiile pentru a locui într-o regiune celebră, cunoscută pentru peisaje spectaculoase

O regiune italiană spectaculoasă, parcă desprinsă dintr-un film, oferă bani străinilor pentru a se muta acolo, în încercarea de a combate depopularea. Situată aproape de Lacul Garda, zona atrage prin peisajele sale alpine și satele pitorești.

Este vorba despre regiunea Trentino din nordul Italiei, situată în apropierea Lacului Garda și renumită pentru peisajele sale montane impresionante și satele pitorești.

Zona a câștigat vizibilitate internațională după ce a fost aleasă ca locație de filmare pentru scene din Quantum of Solace. Regiunea este apreciată atât pentru peisajele sale spectaculoase, cât și pentru secvențele de urmărire cu mașini din deschiderea filmului cu Daniel Craig din seria James Bond.

Regiunea Trentino este plină de peisaje rurale spectaculoase și case abandonate, iar scopul proiectului este ca nou veniții să renoveze una dintre aceste locuințe. În prezent, în cele 33 de localități incluse în program, casele părăsite sunt mai numeroase decât cele locuite.

Cei care participă pot primi 20.000 euro pentru achiziționarea unei proprietăți goale, la care se adaugă un grant de 80.000 euro pentru lucrări de renovare. O condiție esențială este ca beneficiarii să locuiască în imobil sau să îl închirieze timp de cel puțin 10 ani, în caz contrar vor fi obligați să returneze fondurile primite.

În plus, participanții pot solicita finanțare pentru maximum trei proprietăți într-un sat și trebuie să mențină chiriile la un nivel „moderat”. Costurile totale de renovare nu trebuie să depășească 200.000 euro, ceea ce limitează contribuția proprie a noilor proprietari la aproximativ 120.000 euro, scrie express.

Persoanele sub 45 de ani care locuiesc deja în zonă nu sunt eligibile pentru program. Autoritățile descriu inițiativa drept o măsură menită să creeze „o rețea comunitară identitară” în zonele afectate de depopulare.

Maurizio Fugatti, președintele provinciei Trento, a declarat că această acțiune experimentală „are scopul de a întări coeziunea socială în regiune”.

Potrivit publicației Immobiliare News, autoritățile locale au alocat 10 milioane euro pe o perioadă de doi ani pentru finanțarea proiectului.

Lista completă a localităților eligibile nu a fost încă publicată, însă se așteaptă ca printre ele să se afle și zone precum Val di Non, unde depopularea a depășit 11%.

Regiunea Trentino se remarcă prin peisaje alpine spectaculoase, inclusiv Munții Dolomiți, dar și prin apropierea de Lacul Garda.

De asemenea, are conexiuni bune de transport către orașe importante precum Verona, Milano și Veneția, ceea ce o face atractivă atât pentru locuire, cât și pentru turism.