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Video A cumpărat o casă cu un euro în Italia, apoi a avut un șoc când a deschis ușa. Cât a ajuns să coste renovarea: „Nu exista apă sau electricitate”

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Programul italian prin care locuințe abandonate sunt vândute la prețul simbolic de un euro continuă să atragă cumpărători din întreaga lume. Însă, în multe cazuri, costul real al unei astfel de investiții se dovedește a fi mult mai mare decât prețul de achiziție.

Casa de 1 euro din Italia Foto: Meredith Tabon/Instagram
Casa de 1 euro din Italia Foto: Meredith Tabon/Instagram

Este și cazul americancei Meredith Tabon, din Chicago, care a cumpărat o casă cu patru dormitoare în localitatea Sambuca di Sicilia, pentru doar un euro. Deși estima inițial că va investi aproximativ 40.000 de dolari în renovare, costurile finale au ajuns la aproximativ 446.000 de dolari.

Pentru Meredith, achiziția a avut și o puternică încărcătură emoțională. Străbunicul său a emigrat din Sambuca di Sicilia în Statele Unite în anul 1902, iar ea și-a dorit să se reconecteze cu locul de origine al familiei sale.

Programul caselor de un euro

În ultimii ani, mai multe orașe și sate din Italia au lansat programe prin care vând locuințe abandonate la prețul simbolic de un euro, în încercarea de a combate depopularea.

Printre cele mai cunoscute destinații se numără Sambuca di Sicilia, localitate inclusă adesea în topurile celor mai frumoase sate din Italia.

Însă prețul redus al proprietăților vine, de regulă, la pachet cu obligația de a le renova într-un anumit interval de timp, ceea ce presupune investiții considerabile.

Casa de 1 euro din Italia Foto: Meredith Tabon/Instagram
Casa de 1 euro din Italia Foto: Meredith Tabon/Instagram

„Nu exista electricitate sau apă curentă”

După ce a intrat pentru prima dată în locuință, Meredith Tabon și-a dat seama că amploarea lucrărilor era mult mai mare decât anticipase.

„Starea casei era, ca să spunem așa, catastrofală. Nu exista electricitate sau apă curentă. Fiecare cameră avea podeaua la o înălțime diferită. Exista azbest, iar pe podele erau aproximativ 60 de centimetri de excremente de porumbel”, a declarat aceasta Meredith Tabon, potrivit Blicc.

Casa are două etaje și nu mai puțin de 18 încăperi, iar aproape fiecare spațiu a necesitat lucrări ample de consolidare și modernizare.

Pe parcursul renovării au fost nivelate toate podelele, au fost refăcute instalațiile electrice și sanitare, au fost montate ferestre noi pentru a aduce mai multă lumină naturală.

Lucrările au durat aproximativ trei ani și jumătate.

Investiția a fost făcută treptat

Deși suma investită se apropie de jumătate de milion de dolari, Meredith spune că nu a fost nevoită să își folosească toate economiile.

„Nu a trebuit să apelez la economiile mele de-o viață, deoarece cheltuielile au venit treptat și am putut să le acopăr de la o lună la alta”, a explicat ea.

Casa a fost renovată Foto: Meredith Tabon/Instagram
Casa a fost renovată Foto: Meredith Tabon/Instagram
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În prezent, mai are de amenajat doar dulapul și pivnița pentru vinuri, însă consideră că locuința este, în mare parte, finalizată.

„Nu voi vinde niciodată această casă”

În ciuda investiției uriașe, Meredith spune că nu regretă decizia și că și-a găsit locul pe care îl poate numi acasă.

„Vreau să petrec aproximativ patru luni pe an aici. Vreau mai mult timp pentru mine, să vizitez fiecare țară din lume și să mă bucur mai mult de viața mea privată. Nu voi vinde niciodată această casă. Am primit o mulțime de oferte. I-am spus deja verișoarei mele că locuința îi va aparține dacă voi muri înaintea ei, iar după aceea va fi donată satului”, a declarat americanca.

Ea spune că unul dintre cele mai importante motive pentru care s-a atașat de Sambuca di Sicilia este spiritul comunității.

„Oamenii de aici sunt foarte fericiți și interconectați. Dacă îți place să socializezi și vrei să faci parte din comunitate, acesta este locul potrivit pentru tine”, a concluzionat Meredith Tabon.

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Casa a fost renovată Foto: Meredith Tabon/Instagram
Casa a fost renovată Foto: Meredith Tabon/Instagram

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