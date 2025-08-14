Doi frați lăsați în grija bunicilor și-au cumpărat bilete de tren și au plecat spre mama lor, în miezul nopții. Cum s-a încheiat aventura

O vacanță la bunici s-a transformat într-un moment de panică pentru o familie din Prahova, după ce doi copii au dispărut încercând să ajungă, în miezul nopții, la mama lor.

Cei doi minori au plecat noaptea de la bunici, dar s-au pierdut.

„Apelul la 112 a fost făcut aseară, 13 august a.c., ora 23.40. O bunică din Fetești sesiza dispariția nepoților de 13, respectiv 11 ani, care au venit în vacanță din Mizil, județul Prahova”, a transmis Inspectoratul Județean de Jandarmi Prahova, joi, într-un comunicat.

„Nu au vrut să mai rămână la bunici”

Jandarmii au pornit în căutarea lor. După doar 20 de minute copiii au fost găsiți în gara CFR din Fetești.

„Aceștia nu au vrut să mai rămână la bunici, și-au luat bagajele și au luat bilete pentru trenul de la ora 00.30, pentru a pleca înapoi la mama lor, care se afla la 3 ore de mers cu terenul”, explică IJJ Prahova.

După ce s-au asigurat că minorii nu au fost victimele vreunei infracțiuni, jandarmii i-au predat în siguranță mamei, care a sosit în câteva ore pentru a-i lua acasă.

„Intervenția promptă a forțelor de ordine a pus capăt unei căutări pline de emoții și a făcut ca cei doi copii să se întoarcă în siguranță în brațele mamei”, se mai arată în comunicat.

În aprilie 2025, două surori de 4 și 14 ani date dispărute din Sibiu au fost găsite tefere în zona Stației CFR Sibiu. Minorele nu au fost victimele niciunei infracțiuni, acestea fiind preluate de familie.

Luna trecută, doi frați, o fată de 10 ani și un băiat de 11 ani, aflați în plasament la o familie, au fost dați dispăruți, după ce au plecat voluntar de acasă în cursul dimineții și nu s-au mai întors.