Facturile plătite timp de trei ani nu validează o clauză abuzivă

Un furnizor nu poate păstra efectele unei clauze abuzive de majorare a prețului doar pentru că un client a plătit facturile fără să le conteste timp de trei ani. Aceasta este concluzia relatată de JURIDICE.ro în legătură cu hotărârea pronunțată joi, 24 septembrie, de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cauza C-900/24, SVB.

Litigiul a pornit de la un contract de furnizare a încălzirii în Germania. Prețul fusese majorat în baza unei clauze contractuale, iar clientul a plătit o perioadă facturile înainte de a contesta majorările și de a cere restituirea sumelor achitate în plus. Furnizorul a modificat ulterior, din proprie inițiativă, clauza privind prețul.

Potrivit relatării, CJUE a arătat că o clauză abuzivă nu poate continua să producă efecte împotriva consumatorului prin aplicarea unei reguli potrivit căreia majorările trebuiau contestate în cel mult trei ani de la prima factură care le includea. Nici furnizorul nu poate înlocui unilateral, pentru viitor, o clauză de modificare a prețului declarată abuzivă.

Hotărârea nu înseamnă că orice scumpire este abuzivă sau că toate facturile plătite pot fi recuperate automat. Instanța care judecă litigiul trebuie să analizeze clauza și consecințele eliminării ei din contract. În completul CJUE s-a aflat și judecătoarea Octavia Spineanu-Matei.