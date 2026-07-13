Video A intrat într-o casă de 1 euro din Italia și a înțeles imediat de ce este atât de ieftină: „Mergeam doar pe marginea podelei”

Programul caselor de 1 euro din Italia continuă să stârnească interesul celor care visează la o locuință ieftină într-un sat pitoresc. Însă, dincolo de prețul simbolic al achiziției, noii proprietari trebuie să fie pregătiți pentru cheltuieli mari cu renovarea și formalitățile legale.

Vloggerul Ben Morris a vizitat două localități din Sicilia pentru a verifica dacă faimoasele case de 1 euro, promovate intens în ultimii ani, reprezintă într-adevăr o afacere atât de bun precum par a prima vedere. Experiența sa a scos la iveală că prețul simbolic al locuinței este doar începutul.

În Sambuca di Sicilia, Ben Morris a discutat cu un agent imobiliar local, care a explicat că autoritățile au organizat, de-a lungul timpului, mai multe ediții ale programului.

„De când a fost lansat primul proiect, au existat trei ediții: case de 1 euro, de 2 euro și de 3 euro”, a spus aceasta, potrivit express.

Potrivit agentului imobiliar, regulile au rămas în mare aceleași. „Trebuie să faci o ofertă de cel puțin 1, 2 sau 3 euro, dar trebuie să știi că locuința va fi câștigată de cel care oferă cel mai mult”, a explicat ea.

Ben Morris a arătat că, în practică, prețul final este adesea mult mai mare decât cel simbolic.

„Aici este capcana în Sambuca. Deși casele sunt scoase la vânzare pentru 1 euro, în urma licitației ajung de obicei să fie cumpărate cu până la 5.000 de euro”, a spus acesta.

Totuși, el a precizat că în Mussomeli există proprietăți care pot fi cumpărate direct pentru 1 euro, fără licitație.

Renovările pot costa de sute de ori mai mult decât locuința

Programul este derulat în aproximativ 25 de localități italiene afectate de depopulare. Autoritățile speră că noii proprietari vor restaura clădirile abandonate și vor contribui la revitalizarea comunităților locale.

Case scoase la vânzare pentru doar 1 euro, lângă Roma. Care sunt condiţiile

În Mussomeli, Ben Morris a vizitat mai multe locuințe împreună cu Natalie, o persoană implicată în vânzarea proprietăților. Una dintre case era într-o stare atât de avansată de degradare încât acesta a fost avertizat să meargă doar pe marginile podelei, din motive de siguranță.

După vizită, vloggerul a explicat de ce prețul extrem de redus nu reprezintă, în realitate, întreaga investiție.

„Mergeam doar pe marginea podelei. Acesta este exact motivul pentru care atât de multe dintre aceste case sunt vândute la prețuri atât de mici. Va trebui să investești bani serioși în renovări pentru a o face locuibilă”, a declarat el.

Mai mult, proprietarii au și responsabilitatea de a menține clădirile în siguranță.

„Ai responsabilitatea de a te asigura că locuința nu se prăbușește și nu pune în pericol vecinii”, a spus acesta.

Costurile nu se opresc la renovare

Natalie a explicat că, pe lângă investițiile în reabilitare, cumpărătorii trebuie să suporte și cheltuielile necesare finalizării tranzacției, inclusiv taxele notariale și costurile pentru documentele obligatorii.

Un exemplu este cel al lui Meredith Tabbone, care a cumpărat o casă în cadrul programului pentru 5.000 de euro și ulterior a achiziționat și proprietatea învecinată. Cu toate acestea, renovarea celor două imobile a ajuns la aproximativ 446.000 de dolari.

De ce vinde Italia case cu 1 euro

Inițiativa a fost lansată pentru a combate depopularea satelor și orașelor mici din Italia, unde numeroase locuințe au rămas abandonate după ce populația tânără s-a mutat către marile centre urbane.

Reprezentanții platformei 1eurohouses.com au explicat că scopul proiectului nu este dezvoltarea unor construcții noi, ci recuperarea patrimoniului existent.

„Nu avem nevoie de construcții noi și de extinderea excesivă a zonelor construite. Strategia pentru îmbunătățirea fondului locativ și pentru recuperarea identității noastre culturale este revitalizarea micilor centre abandonate și restaurarea clădirilor aflate în stare de degradare, clădiri care reprezintă o parte din istoria noastră”, au transmis reprezentanții platformei.