Captura din vama Albița alarmează Moscova. Zaharova avertizează că Moldova ar folosi arme rusești pentru a provoca Rusia

0
0
Publicat:

Chișinăul ar putea folosi armele găsite la granița cu România pentru a provoca Rusia, a susținut purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova FOTO EPA-EFE
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova FOTO EPA-EFE

Zaharova a subliniat faptul că fotografiile distribuite în presa din România arată și sisteme MANPADS Igla și resturi similare cu părți ale dronei Geranium, ambele de fabricație rusească, scrie agenția rusă de presă deținută de stat Ria Novosti.

„Acest lucru ar putea constitui baza pentru o viitoare provocare. Să împrăștie arme fabricate în Rusia undeva și să spună, ca de obicei, că Sandu este iubită. În acest moment nu există fapte. Așadar, din această încărcătură, ar putea fi inventate”, a sugerat Maria Zaharova într-o conferință de presă.

Ea a adăugat că originea armelor ridică semne de întrebare în rândul experților, deoarece armata moldovenească nu le utilizează. De asemenea, partea rusă este îngrijorată de „implicarea Chișinăului în traficul ilegal de arme”.

Amintim că în jurul orei 1:30 a nopţii de 20 noiembrie, un cetățean din Republica Moldova s-a prezentat la Vama Leușeni - Albița la volanul unui camion cu remorcă de tip container. Conform actelor depuse în fața autorităților vamale, încărcătura era descrisă doar drept „elemente metalice”. În realitate, în container a fost descoperit un adevărat arsenal de război.

Potrivit procurorilor, în camion au fost descoperite 18 elemente de muniție de tip 2, adică componente de muniție, 8 elemente de muniție de tip 1, adică muniție completă, lansator sol-aer și o dronă de tip Geran 2 formată din mai multe elemente dezmembrate în urma doborârii, fără elemente de interes pirotehnic.

Ei au precizat totodată că munițiile au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul marfar periodic din Ucraina.

