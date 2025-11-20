Patronul firmei implicate în transportul de armament oprit la vama cu România susține că nu știa ce e în camion. „Ei m-au rugat să le fac un export, deoarece ei nu au companie”

Patronul firmei al cărei camion plin cu armament a fost oprit în Vama Leușeni - Albița, susține că a ajutat un prieten care l-a rugat să-i transporte ceva în afara ţării şi că nu a ştiut ce s-a încărcat în camion.

În jurul orei 1:30 a nopţii de 20 noiembrie, un cetățean din Republica Moldova s-a prezentat la Vama Leușeni - Albița la volanul unui camion cu remorcă de tip container. Conform actelor depuse în fața autorităților vamale, încărcătura era descrisă doar drept „elemente metalice”. În realitate, în container a fost descoperit un adevărat arsenal de război.

Presa din Republica Moldova scrie că ar fi vorba despre lansatoare de grenade, un sistem portabil rusesc de rachete IGLA, transportoare de rachete antitanc Kornet și componente pentru drone de atac şi că şoferul a declarat că marfa urma să fie livrată în Israel.

În urma verificărilor, autoritățile au confirmat că aceste muniții nu fac parte din arsenalul Forțelor Armate ale Republicii Moldova și investighează modul în care au ajuns în țară.

Firma are ca activitate comerț cu materiale de construcți şi producție de mobilier

Firma care ar fi gestionat tranzitul bunurilor este „S.P.-SOLAR SISTEM” SRL, înființată în 2004. Potrivit datelor publice, compania are trei angajați și este administrată de Victor Procudin, fiind deținută de Veaceslav Pîrvu (90%) și Ninel Basailov (10%). Presa din Republica Moldova notează că firma a raportat un profit net de 1,27 milioane de lei în 2024.

Ziarul de Gardă l-a contactat pe unul dintre fondatorii companiei, Veaceslav Pîrvu, care a declarat că nu cunoștea natura reală a transportului și că transportul era al unui prieten care îi solicitase ajutorul.

„Eu am sunat persoana care m-a rugat să le fac exportul dat și el a zis că eu nu prea înțeleg despre ce este vorba, care lansatoare… Zic: «Băi, om bun, tu ești sănătos la cap?». Vă dau telefonul lui și el o să vă explice mai bine. (…) Ei m-au rugat să le fac un export, deoarece ei nu au companie. Am ajutat, m-a ajutat și el. Eu am înțeles că marfa asta e oprită undeva la ieșire (din țară, n.r.)”, a explicat Veaceslav Pîrvu.

Conform Registrului de Stat al Unităților de Drept, S.P.-SOLAR SISTEM SRL are activitate declarată în domenii precum comerțul cu materiale de construcții, fabricarea mașinilor și utilajelor sau producția de mobilier.