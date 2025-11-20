Stare de alertă la granița României cu Republica Moldova. Un camion plin cu armament oprit la Vama Albița

Noapte tensionată la granița de est a României. Arme de foc și lansatoare de rachete au fost descoperite la miezul nopții trecute în Vama Albița-Leușeni.

DIICOT și structurile de securitate ale României sunt în alertă după ce în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 1.30, un cetățean din Republica Moldova a ajuns la graniță, conducând un camion cu o remorcă de tip container, pe care se aflau "elemente metalice".

Vameșii au oprit camionul, l-au scanat și a reieșit că în camion se aflau componente care puteau fi inclusiv lansatoare de rachete. Camionul a fost sigilat, urmează ca la fața locului să vină echipaje de la Arme și Muniții, ca să inventarieze marfa, potrivit Antena 3 CNN.

Șoferul ar fi declarat că armamentul urma să ajungă în Israel.

Cu această ocazie a fost declanșată o amplă anchetă de securitate națională, iar procurorii DIICOT s-au deplasat la fața locului. În zonă au ajuns, de asemenea, și alte structuri, de la unități specializate ale Poliției de Frontieră, până la reprezentanți ai serviciilor de inteligență.

”Cercetările abia au început. Deocamdată nu exista suficiente date pentru a fi comunicate. În funcţie de competenţa stabilită de procuril de caz, o să primiţi un punct de vedere”, au transmis reprezentanţii Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui.