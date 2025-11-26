Armamentul găsit în camionul oprit la Vama Albița provenea dintr-un depozit din Ucraina

Armele din camionul prins săptămâna trecută la Vama Albița erau preluate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina, susțin procurorii din Republica Moldova.

Potrivit Procuraturii Generale a Republicii Moldova, în acest caz a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România.

Procurorii arată că în camion au fost descoperite 18 elemente de muniție de tip 2, adică componente de muniție, 8 elemente de muniție de tip 1, adică muniție completă, lansator sol-aer și o dronă de tip „Geran 2” formată din mai multe elemente dezmembrate în urma doborârii, fără elemente de interes pirotehnic, scrie Mediafax.

Conform anchetatorilor, munițiile au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul marfar periodic din Ucraina. „Munițiile au fost preluate prin intermediul a mai multor curse, care presupuneau transportarea a câte două unități de muniții, preluate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina, de la persoane necunoscute. Acestea au fost aduse în mod camuflat în Republica Moldova, de unde în scurt timp, au fost preluate de către mai mulți complici”, arată procurorii.

Actele vamale de export au fost perfectate pentru „articole din metal” cu destinația Israel. Anchetatorii susțin că persoanele responsabile pentru documentele vamale de export și organizarea exportului- exportatorul/furnizorul, brokerul vamal și transportatorul- au statut de învinuit în dosar, fiind arestate.

„Precizăm că, din probele și informațiile preliminare obținute pe caz, nu s-a identificat că armele/munițiile ar fi provenit din depozite militare sau strategice, precum depozitul de la Cobasna sau cele ale Armatei Naționale”, mai spun procurorii din Moldova.

Procurorii din România au dispus vineri, în acest caz, reținerea unui cetățean moldovean de 37 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.