Cazul camionului cu arme din Vama Leuşeni-Albiţa: șefii MAI, Vămii și SIS, convocați în Parlamentul de la Chișinău. 3 persoane arestate în Republica Moldova

Șefii Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal și Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova au fost convocați în Parlamentul de la Chișinău, pentru audieri în cazul camionului încărcat cu arme depistat pe 20 noiembrie la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița.

Potrivit Deschide.md, audierea este programată la Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică și va avea loc pe 26 noiembrie.

Între timp, autoritățile judiciare din Republica Moldova au dispus arestarea preventivă a trei persoane suspectate că ar face parte din gruparea care se ocupa de transportul ilegal de armament către Israel. Printre acestea se numără conducătorul firmei care a comandat transportul, managerul companiei de transport și un broker vamal.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a anunțat că dosarul este instrumentat conform articolului 248, alineatul 7 din Codul penal, care vizează introducerea sau scoaterea din țară a armelor, munițiilor, materialelor explozive ori altor mărfuri strategice, prin metode frauduloase sau prin ascundere în locuri special amenajate, fapte comise de două sau mai multe persoane.

În România, bărbatul de 37 de ani care conducea camionul a fost arestat preventiv, ancheta fiind coordonată de DIICOT. Acesta este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.

Potrivit procurorilor DIICOT, în camion au fost găsite 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone. Întreaga cantitate de armament era mascată sub acoperirea unor documente false care indicau că încărcătura ar fi constituită din deșeuri metalice, iar armele erau ambalate în folii metalice, textile și cutii de lemn pentru a evita descoperirea la controlul vamal.