Zeci de oameni au fost spitalizați, dar un bilanț tragic a fost evitat ca prin minune, după ce un portcontainer a intrat în plin într-o navă de croazieră pe fluviul Mississippi, în apropiere de New Orleans, provocând răsturnarea vasului. În urma accidentului, 32 de persoane au fost transportate la spital, a anunțat primarul orașului.

Portcontainerul „Atlantic Asphalt”, specializat în transportul de asfalt și bitum, a pierdut controlul din cauza unei presupuse defecțiuni la sistemul de direcție și s-a izbit violent de nava de croazieră fluvială „American Heritage”.

În momentul impactului, la bordul navei de croazieră se aflau aproximativ 130 de persoane – în majoritate pasageri vârstnici care se pregăteau de debarcare. În urma coliziunii puternice, vasul a început să se încline rapid, răsturnându-se în cele din urmă pe o parte și scufundându-se parțial, ceea ce a determinat mai mulți oameni să cadă în apele fluviului.

1/2 O navă de croazieră s-a răsturnat după o coliziune cu un portcontainer în Mississippi Foto: Profimedia

„În acest moment, conform informaţiilor pe care le deţinem, nu există nicio persoană dată dispărută, ceea ce este, cu adevărat, un miracol pe Mississippi”, a declarat Moreno.

Niciunul dintre cei 32 de pasageri aflaţi sub îngrijire medicală în spital nu a suferit răni care să le pună viaţa în pericol, a precizat ea.

Nava de crozieră s-a răsturnat Foto: X/ultimora.net

Primele indicii arată că accidentul ar fi putut fi provocat de o problemă tehnică la portcontainerul Atlantic Asphalt. Căpitanul a declarat că nava ar fi suferit o defecțiune la sistemul de direcție, însă cauza exactă nu a fost stabilită.

Pasagerii au încercat să evacueze nava de croazieră imediat după coliziune, dar vasul a început rapid să se încline, răsturnându-se ulterior pe o parte, şi mai multe persoane au căzut în apă.

Peste 130 de pasageri se aflau la bord în acel moment, a relatat CNN, citând autorităţile portuare. Mulţi dintre pasageri erau persoane în vârstă, ceea ce a stârnit temeri că unii ar putea rămâne blocaţi în interiorul navei. Guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, a lăudat echipele de intervenţie, afirmând că acestea „au salvat nenumărate vieţi astăzi".

Intervenția promptă a echipajelor de urgență, sprijinite inclusiv de polițiști portuari care au sărit direct în apă pentru a acorda primul ajutor, a făcut ca tragedia să fie evitată.

„Este, fără îndoială, un miracol”, a scris el pe platforma X. Şi preşedintele Donald Trump a lăudat eforturile de salvare pe platforma sa, Truth Social. „Forţele de ordine şi echipele de intervenţie au fost fantastice! Este incredibil că nimeni nu şi-a pierdut viaţa în această coliziune majoră”, a scris el.