Două nave ale Marinei Statelor Unite s-au ciocnit în Caraibe. Două persoane au fost rănite

Două nave ale Marinei SUA au fost implicate într-o coliziune, miercuri, în timpul unei operațiuni de realimentare pe mare, în Caraibe. Potrivit autorităților militare americane, două persoane au suferit răni ușoare și se află în stare stabilă.

Ciocnirea s-a produs între distrugătorul USS Truxtun, din clasa Arleigh Burke, și nava de sprijin rapid USNS Supply, aflate în misiune în cadrul consolidării prezenței navale americane în regiune. Informația a fost confirmată de colonelul Emmanuel Ortiz, purtător de cuvânt al Comandamentului Sudic al SUA, pentru Wall Street Journal.

Ambele nave au putut continua navigația în siguranță. Cauza exactă a coliziunii nu este, deocamdată, cunoscută. Incidentul este în curs de investigare, iar locația exactă nu a fost făcută publică.

USS Truxtun plecase pe 6 februarie din portul Norfolk, Virginia, pentru o misiune programată, în timp ce USNS Supply opera deja în Caraibe. Un oficial militar a confirmat că accidentul s-a produs în aria de responsabilitate a Comandamentului Sudic, care acoperă Caraibe și părți din Atlanticul și Pacificul de Sud.

În ultimele luni, președintele american Donald Trump a ordonat o amplă desfășurare navală în regiune, în cadrul campaniei împotriva traficului de droguri. În prezent, 12 nave de război americane operează sub comanda SOUTHCOM, inclusiv portavionul USS Gerald R. Ford.

Coliziunile care implică nave militare sunt rare, dar pot produce tragedii, așa cum s-a mai întâmplat în trecut. În 2017, 17 marinari americani și-au pierdut viața în urma a două accidente navale majore în Pacific. Cel mai recent incident a avut loc în februarie 2025, când portavionul USS Harry S. Truman a intrat în coliziune cu o navă comercială în apropierea Egiptului, fără victime.