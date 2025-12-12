Imagini de la accidentul de pe Dunăre, unde o navă turcească a lovit un vas ancorat

O navă turcească a lovit vineri un vas încărcat cu grâu, ancorat pe Dunăre, momentul fiind surprins într-o înregistrare video.

Sursa video: Observator Constanţa

Un accident naval s-a produs vineri, 12 decembrie, pe un sector al Dunării din județul Tulcea, unde o navă turcă, aflată în deplasare, a lovit un vas staționat. Conform informațiilor preliminare transmise de Observator Constanța, nava turcească nu ar fi păstrat direcția de navigație, intrând direct în ambarcațiunea încărcată cu grâu, care era ancorată regulamentar.

Din imaginile surprinse în timpul incidentului se observă cum vasul sub pavilion turcesc înaintează fără să-și corecteze traiectoria și lovește nava staționată. În momentul impactului, membrii echipajului de pe vasul încărcat cu grâu au ieșit imediat pe punte pentru a evalua situația și a verifica pagubele produse de coliziune.

Deocamdată nu au fost raportate victime, însă evaluările sunt în desfășurare pentru stabilirea exactă a avariilor și a circumstanțelor care au dus la producerea coliziunii.