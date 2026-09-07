Când începe școala în țările din Europa. În unele state, elevii au revenit la cursuri din august

Comisia Europeană a publicat luni, 7 septembrie, o postare în care arată când începe școala în fiecare țară din Uniunea Europeană.

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Data începerii școlii diferă de la o țară la alta, iar în unele state cursurile încep chiar din luna august. În Finlanda, cursurile încep între 6 și 13 august, în Germania între 7 august și 14 septembrie, în funcție de land, în Danemarca între 10 și 13 august, în Suedia între 17 și 19 august, iar în Olanda între 17 și 31 august.

În Belgia, școala începe pe 24 august sau 1 septembrie, iar în Irlanda la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie.

Pe 1 septembrie încep cursurile în Cehia, Estonia, Franța, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Slovenia. Pe 7 septembrie începe școala în Croația și România, iar în Austria și Cipru pe 7 sau 14 septembrie. În Spania, cursurile încep între 7 și 15 septembrie, iar în Italia între 7 și 21 septembrie.

În Grecia, școala începe pe 11 septembrie, în Portugalia între 11 și 21 septembrie, în Bulgaria pe 15 septembrie, în Luxemburg între 15 și 17 septembrie, iar în Malta pe 30 septembrie.

În România anul școlar 2026-2027 începe luni, 7 septembrie. Cursurile sunt organizate pe parcursul a 36 de săptămâni, împărțite în cinci module, între care sunt programate perioadele de vacanță. Pentru cei mai mulți elevi, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme.

Noul an școlar vine și cu mai multe schimbări importante. Printre acestea se numără organizarea, în premieră, a probelor de competențe de la Bacalaureat în luna aprilie. Totodată, elevii care intră acum în clasa a IX-a sunt prima generație care va urma cursurile liceale pe baza noilor planuri-cadru și a noilor programe școlare.