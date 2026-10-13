Cancelarul Germaniei îndeamnă Rusia să accepte armistițiul energetic în urma discuțiilor cu Zelenski

Cancelarul german Friedrich Merz îi cere Rusiei să accepte un armistițiu energetic, după ce atacurile asupra infrastructurii Ucrainei au continuat în ciuda anunțului președintelui SUA, Donald Trump, privind un posibil acord.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei Foto: Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut Rusiei să accepte un armistițiu energetic în urma unei conversații telefonice cu președintele Volodimir Zelenski, luni, 12 octombrie, în contextul în care Moscova a continuat să atace infrastructura civilă și energetică a Ucrainei.

„Am vorbit cu președintele Zelenski despre atacurile aeriene rusești asupra unor ținte civile și asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Rusia trebuie să fie de acord cu încetarea focului pentru infrastructura energetică – un pas important către o pace durabilă în Ucraina”, a scris Merz pe X.

Conform comunicatului oficial al guvernului german, ambii lideri au convenit că acum depinde de Rusia să accepte un armistițiu care să acopere întreaga infrastructură energetică, scrie Kyiv Post.

Merz a reafirmat solidaritatea Germaniei cu Ucraina, în timp ce Zelenski a mulțumit Berlinului pentru asistența militară și sprijinul acordat sectorului energetic al Ucrainei înainte de iarnă.

Zelenski spune că Rusia răspunde cu atacuri la anunțul lui Trump de încetare a focului

Conversația a avut loc după anunțul de duminică al președintelui american Donald Trump, conform căruia Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic, o afirmație pe care nici Kievul, nici Moscova nu au confirmat-o.

În ciuda anunțului, forțele rusești au continuat să atace instalațiile energetice ucrainene, determinându-l pe Zelenski să pună la îndoială angajamentul Moscovei față de orice acord.

„Exact așa se comportă rușii atunci când presiunea scade. Este foarte important ca Europa să continue să acționeze pe principii”, a declarat Zelenski, potrivit președinției ucrainene.

Luni, Zelenski a declarat că forțele ruse au atacat șase instalații energetice ucrainene într-o singură zi, inclusiv o instalație de producție de gaze și alte infrastructuri, în ciuda declarației Washingtonului.

Ucraina s-a oferit în repetate rânduri să suspende atacurile la distanță asupra rafinăriilor de petrol și a instalațiilor de export rusești dacă Moscova încetează să atace rețeaua electrică și infrastructura critică a Ucrainei.

Vorbind luni la Forumul de Securitate de la Varșovia, Zelenski a cerut o presiune mai puternică din partea Europei și a SUA asupra Rusiei pentru a asigura un armistițiu real.

El a avertizat că reducerea presiunii asupra Moscovei nu ar face decât să încurajeze o escaladare suplimentară.

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Liderii au discutat, de asemenea, despre eforturile diplomatice în vederea unei păci durabile și au convenit să mențină o coordonare strânsă cu partenerii europeni și transatlantici.

Potrivit președinției ucrainene, Merz a declarat că Germania lucrează la organizarea unei alte reuniuni a Coaliției Voluntarilor, care coordonează sprijinul și potențialele garanții de securitate postbelice pentru Ucraina.

Merz și Zelenski au convenit, de asemenea, să convoace o reuniune a consilierilor pe probleme de securitate națională în formatul E3-Ucraina, la care vor participa Germania, Franța, Regatul Unit și Ucraina.

Aceștia au discutat despre rezistența financiară a Ucrainei, în contextul în care atacurile rusești continuă să amenințe aprovizionarea cu energie electrică și încălzire înainte de venirea iernii.