Cancelariile europene reacționează după summitul din Alaska. Ce transmit Macron, Meloni, Fico, Orban și alți lideri

După summitul din Alaska între Trump și Putin, cancelariile europene au transmis reacții privind perspectivele de pace în Ucraina. De la angajamentul Franței și Italiei pentru negocieri și garanții de securitate, până la scepticismul liderilor precum Robert Fico și Viktor Orban.

După încheierea summitului Trump-Putin din Alaska, fără un acord de pace, au fost emise noi declarații.

Kaja Kallas: „Rusia nu are intenția de a-și încheia războiul prea curând”

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat sâmbătă că Rusia „nu are intenția de a-și încheia războiul din Ucraina prea curând”, dar că Statele Unite „dețin puterea de a forța Rusia să negocieze serios”.

Emmanuel Macron: Să exercităm presiuni asupra Rusiei atât timp cât războiul său de agresiune continuă”

Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat într-o declarație pe X că Franța va colabora cu SUA și cu partenerii din „Coaliția de Voință” pentru a avansa către o pace durabilă, cu garanții de securitate. Coaliția va avea o întâlnire în perioada următoare, a adăugat Macron.

„Este esențial să continuăm să sprijinim Ucraina și să menținem presiunea asupra Rusiei atât timp cât războiul său de agresiune continuă și până când va fi stabilită o pace solidă și durabilă, respectuoasă față de drepturile Ucrainei;

→ că orice pace durabilă trebuie să fie însoțită de garanții de securitate neabătute. Salut, în acest sens, disponibilitatea Statelor Unite de a contribui. Vom colabora cu acestea și cu toți partenerii noștri din „Coaliția celor Doriți”, cu care ne vom întâlni din nou în curând, pentru a face progrese concrete. De asemenea, va fi esențial să tragem toate lecțiile din ultimii 30 de ani, în special din tendința bine cunoscută a Rusiei de a nu respecta angajamentele asumate.

Vom continua să lucrăm strâns cu președintele SUA și președintele Ucrainei pentru a ne proteja interesele într-un spirit de unitate și responsabilitate. Franța rămâne ferm alături de Ucraina.” a scris președintele Macron pe X.

Robert Fico: „Zilele următoare vor arăta dacă jucătorii importanți din Uniune vor sprijini acest proces”

Premierul slovac Robert Fico, care s-a distanțat de majoritatea aliaților occidentali prin vizitele sale la Moscova de două ori în ultimul an și prin refuzul de a oferi ajutor militar oficial Ucrainei, a declarat într-o înregistrare pe Facebook: „Zilele următoare vor arăta dacă jucătorii importanți din Uniune vor sprijini acest proces… sau dacă strategia europeană eșuată de a slăbi Rusia prin acest conflict, oferind tot felul de ajutoare financiare, politice sau militare literalmente incredibile pentru Kiev, va continua.”

Donald Tusk: „Liderii europeni au evaluat mesajul președintelui Trump și rezultatele reuniunii din Alaska”

Și premierul Poloniei a avut mai multe ieșiri publice în social media anunțând discuțiile purtate cu celelalte cancelarii europene privind summitul încheiat din Alaska. De asemenea, acesta a transmis și poziția comună a Consiliului European la care a luat parte.

Viktor Orban: „Astăzi, lumea este un loc mai sigur decât era ieri”

”Ani de zile am urmărit cum cele două mari puteri nucleare au demantelat cadrul cooperării lor și au transmis mesaje neprietenoase unul față de celălalt. Acest lucru a luat sfârșit. Astăzi, lumea este un loc mai sigur decât era ieri.

Fie ca fiecare weekend să fie măcar la fel de bun!” a scris premierul Ungariei pe X.

Giorgia Meloni: „Italia își face partea, alături de aliații săi occidentali”

„În sfârșit s-a deschis o licărire de speranță pentru negocierile de pace din Ucraina. Italia își face partea, alături de aliații săi occidentali.” este mesajul postat de prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, la scurt timp după discuțiile pe care le-a purtat cu alți lideri europeni.

Ursula Von der Leyen: „UE colaborează strâns cu Zelenski și cu Statele Unite”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-o postare pe X că garanțiile de securitate puternice pentru Ucraina și Europa sunt „esențiale” în orice acord de pace menit să pună capăt războiului din Ucraina.

„UE colaborează strâns cu Zelenski și cu Statele Unite pentru a ajunge la o pace justă și durabilă. Garanțiile solide de securitate, care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei, sunt esențiale”, a scris von der Leyen sâmbătă.

Alexander Stubb: „Garanțiile de securitate sunt un element crucial pentru o pace durabilă”

Alexander Stubb, președintele Finlandei, a scris într-o postare pe X: „Mulțumim, președintelui SUA, pentru informările privind discuțiile dumneavoastră de la Alaska. Garanțiile de securitate puternice și credibile pentru Ucraina reprezintă un element crucial pentru o pace durabilă.”

Keir Starmer: „Un progres important și va fi esențial pentru a-l descuraja pe Putin”

Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii, a declarat într-un comunicat: „Salut deschiderea Statelor Unite, alături de Europa, de a oferi garanții solide de securitate Ucrainei ca parte a oricărui acord. Acesta reprezintă un progres important și va fi esențial pentru a-l descuraja pe Putin să revină cu pretenții suplimentare.”

Prima reacție oficială de la București după summitul din Alaska. Oana Țoiu: „România rămâne angajată pentru stabilitatea regiunii”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reacționat după întâlnirea dintre președintele SUA și Vladimir Putin. Această subliniază într-o postare pe X, că România rămâne angajată pentru stabilitatea regiunii și că dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor.

„Dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor și salutăm invitația președintelui Trump pentru o întrevedere cu președintele Zelenski la Washington”, a scris șefa diplomației de la București.