Sosiile, „valiza neagră”, amantele și elixirul tinereții. Principalele povești întreținute de Vladimir Putin

Vladimir Putin a împlinit, marți, 7 octombrie, 73 de ani. De peste un sfert de secol la putere, a devenit eroul propriilor legende - cu sosii, haremuri, „valiză neagră” și căutare a nemuririi. Publicația Focus prezintă cele mai comune zvonuri care îl înconjoară pe dictator - aceleași pe care Kremlinul însuși le-a ajutat să le creeze.

Fiecare sistem își construiește o legendă în jurul său. Kremlinul este o întreagă saga globală. Are de toate: dubluri în buncăre, cadavre înghețate, haremuri păzite de serviciul de protectie și pază FSO și experimente privind atingerea nemuririi. În centrul acestei intrigi se află Vladimir Putin, un om care, după peste douăzeci și cinci de ani la putere, a devenit simbolul propriului mit. Iar acest mit nu este un ornament, ci un mecanism: hrănește frica, disciplina și credința în infailibilitatea „liderului”.

Sosia, „valiza neagră”, amante, trenuri blindate, căutarea nemuririi - toate acestea nu sunt doar zvonuri, ci o oglindă a unui sistem construit pe secret. Fiecare mit despre Putin îl întărește pe cel principal: acela că este „neschimbător”, „invulnerabil și etern”. Și că atâta timp cât există acest mit, există și puterea pe care o personifică.

Sosia și clonele lui Putin

Politologul Oleksii Golobuțki spune că, în anii de putere ai lui Putin, în jurul său s-a dezvoltat un întreg ecosistem de zvonuri absurde - atât de divers încât merită o enciclopedie separată. El numește una dintre cele mai faimoase - cea despre „sosii” - aproape ideea sa „inventivă” din spațiul informațional ucrainean. Golobuțki își amintește că a început să vorbească despre asta acum opt ani, bazându-se pe speculații rusești timpurii, care nu aveau nicio bază probatorie. Acum este ironic: această poveste despre sosii este apogeul idioțeniei folclorului Kremlinului, pe care Moscova însăși o alimentează.

Mass-media publică adesea fotografii sau videoclipuri noi care îl compară pe Putin „de la începuturi” cu cel „de la sfârșitul anilor 2000”, căutând trăsături faciale sau mișcări contradictorii pentru a se potrivi ipotezei unor dubluri de cascadorii. Putin însuși a declarat în 2020 că i s-a oferit să folosească dubluri de cascadorii în anii 2000, dar se presupune că a refuzat.

Potrivit lui Goluboțki, printre cele mai nebunești versiuni despre soarta lui Putin, trei se află în prim-plan.

Primul este despre moarte: se presupune că liderul a murit cu mult timp în urmă, iar trupul său este păstrat într-un frigider, în timp ce înlocuitorii apar în public. Acest zvon circulă de doi ani, câștigând popularitate pe rețelele de socializare.

A doua este teoria clasică a dublurilor, în care fiecare apariție publică este o reprezentație actoricească. În special, într-un interviu acordat publicației „Detector.Media”, șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, Kirilo Budanov, a susținut că Putin are mai multe dubluri.

„Sunt cel puțin trei. Acestea sunt cel puțin cele pe care le știm cu siguranță”, a declarat Budanov publicației.

A treia teorie, conform lui Golobutsky, este legată de boală.

„Cancerul se presupune că distruge organismul, ceea ce explică schimbările vizibile ale aspectului. Acestea pot fi 100% consecințele unei boli grave. De ce să nu recunoaștem evidentul, în loc să inventăm medicamente pentru tineri”, declară politologul pentru Focus .

Familia secretă și haremul lui Putin

Viața privată a lui Putin este un alt teren fertil pentru mituri. Subiectul modului în care președintele rus își ascunde relația de lungă durată cu fosta gimnastă Alina Kabaeva și copiii săi, care nu apar în public, a fost ridicat în repetate rânduri - pentru aceștia au fost construite locuințe separate și s-a asigurat un sistem de securitate special.

În 2023, Proekt a publicat o investigație majoră, „Măști de fier”, despre viața Alinei Kabaeva și a copiilor ei, viața de la Valdai, companiile de servicii și rolul serviciilor secrete în mușamalizare. Dossier Center și Novaya Gazeta Europe au identificat doi fii (Ivan și Vladimir Jr.) - cu detalii despre viața și logistica lor.

Goluboțki observă că există numeroase povești despre femeile din jurul său, dar realitatea este mai simplă.

„Putin a fost căsătorit, a avut relații de lungă durată cu Alina Kabaeva și alte partenere, ceea ce corespunde stării fiziologice a unui om sănătos. Pentru dictatori, haremurile nu sunt un scandal, ci un atribut al puterii. Aceasta face parte din «pachetul gentleman» al unui conducător autoritar, unde controlul asupra statului este completat de dominația în viața personală. Astfel de obiceiuri nu sunt un mit, ci o realitate, reflectând o dictatură în care puterea se manifestă în toate, inclusiv în intimitate”, spune expertul politic.

Trenul blindat al lui Putin și mitul „marelui spion”

Investigațiile jurnalistice au descris în repetate rânduri rețeaua de linii speciale către locuințe și tranziția către un tren blindat. Moscow Times și Business Insider au scris, de asemenea, despre acest lucru . Separat, ofițerul dezertor FSO Gleb Karakulov a vorbit despre „frica patologică pentru viață” și despre utilizarea trenului de către Putin „pentru că nu-l poți urmări”.

Multe legende despre Putin sunt produsul propriilor sale servicii secrete, menite să manipuleze masele. Una dintre cele mai comune este imaginea „marelui spion”.

Golubuțki neagă acest lucru: Putin nu a fost niciodată un agent legendar precum eroii fictivi. La sfârșitul anilor 1990, și-a dezvoltat imaginea unui simplu ofițer KGB care își desfășura activitatea de rutină în Dresda. În Germania de Est socialistă controlată, atribuțiile sale se limitau la verificarea profilurilor cetățenilor sovietici care veneau acolo. Nicio operațiune riscantă sau secretă - doar birocrație. Golubuțki numește asta „zgomot alb”: ficțiunile despre realizări sportive sau misiuni eroice serveau la crearea unei aureole.

În cei 25 de ani de putere, Putin și-a schimbat în mod repetat rolurile, precum un actor dintr-un serial TV. Mai întâi a fost taximetrist și avocat, apoi mitralior și judoka, și în final strateg și apărător.

„Aceste mituri sunt create pentru o anumită etapă, pentru a-și menține popularitatea. Nu sunt eterne - dispar în timp, fiind înlocuite de altele noi. De exemplu, primul «Putin atletul» a cedat locul lui «Putin geopoliticianul», iar acesta lui «Putin salvatorul». Fiecare narațiune este un instrument de propagandă adaptat stării de spirit a rușilor”, subliniază politologul.

„Tinerețea eternă” a lui Putin

Un zvon, potrivit lui Golobuțki, câștigă din ce în ce mai multă relevanță: eforturile intense de prelungire a vieții. Odată cu înaintarea în vârstă, aceasta devine o temă centrală. Expertul prezice că resursele Kremlinului, financiare și intelectuale, vor fi direcționate către anti-îmbătrânire - de la clinici de elită la metode experimentale. Acest lucru este logic pentru un lider care se teme să nu piardă controlul. Dictatorii se prăbușesc tocmai în acest moment: conduc întreaga țară, dar sunt neputincioși în fața morții.

The Times a publicat materiale despre o presupusă hotărâre a Kremlinului — instrucțiuni pentru oamenii de știință să găsească metode de întinerire sau de încetinire a îmbătrânirii. În aceste publicații se menționează că Putin este „obsedat de ideea vieții veșnice”.

La rândul său, „Detector.Media” indică faptul că, în cadrul unor mari colecții de știri false, conspiraționiștii menționează tema „elixirului tinereții” și o leagă de teoria „adrenocromului” și a „transplantologiei negre”. De exemplu, în aprilie 2025, în publicații a fost răspândită povestea despre divizia rusă „Adrenocrom”, care ar extrage substanța din corpurile copiilor pentru întinerire — dar fact-checkerii au negat categoric acest lucru ca fiind o ficțiune.

„Valiza neagră” a lui Putin: nu doar „valiza nucleară”, ci și protecție biologică?

Una dintre teoriile amuzante despre faptul că, pe lângă binecunoscuta valiză nucleară, gărzile lui Putin ar transporta și „valize speciale”/genți pentru colectarea de biomateriale (urină, fecale), pentru a împiedica analizarea acestora de către serviciile secrete străine.

Cu toate acestea, este mai ușor să crezi în paranoia lui Putin decât în măreția lui.