Cel puțin nouă persoane au fost ucise, iar alte 28 au fost rănite în urma unui atac cu rachete balistice lansat de Rusia asupra Kievului, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Bombardamentul a provocat incendii și distrugeri în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene, iar echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături.

Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, bilanțul provizoriu indică nouă morți și 28 de răniți. Printre victime se numără și copii, iar mai multe persoane au rămas blocate în clădirile avariate.

Serviciile de urgență au anunțat că un bloc de locuințe cu cinci etaje din cartierul Solomianskîi a fost parțial distrus și cuprins de flăcări. În districtul Darnîțkîi, un incendiu puternic a izbucnit într-o clădire administrativă, iar alte pagube au fost raportate în cel puțin cinci sectoare ale orașului.

Un jurnalist AFP aflat la Kiev a relatat că a auzit mai multe explozii puternice în timpul nopții, care au declanșat alarmele mașinilor parcate pe străzi.

„Imediat ce s-a declanșat alarma, am apucat doar să ies pe hol, până la intrare, și a început să se cutremure. Chiar și linoleumul s-a ridicat”, a declarat pentru AFP Kateryna Kravchenko, în vârstă de 75 de ani.

O altă locuitoare, Oksana, a povestit că „a auzit explozii cu adevărat îngrozitoare”.

„Apoi sticla a început să cadă ca ploaia, oamenii au început să iasă afară, iar exploziile continuau”, a spus femeia.

Ministerul rus al Apărării susține că atacul a vizat „întreprinderi din complexul militar-industrial și centre logistice” din Ucraina, însă autoritățile de la Kiev afirmă că rachetele au lovit zone rezidențiale.

Atacul vine la doar o zi după un alt bombardament asupra Ucrainei, în urma căruia opt persoane au fost ucise în apropiere de Krivoi Rog, dintre care șase membri ai aceleiași familii. Alte două persoane și-au pierdut viața în atacuri asupra Kievului și regiunii Poltava.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, potrivit informațiilor preliminare, racheta balistică folosită în atacul anterior asupra unei locuințe ar fi fost de fabricație nord-coreeană.

În contextul intensificării atacurilor rusești, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a reiterat apelul pentru sprijin militar suplimentar.

„Ucraina are nevoie urgentă de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană și antirachetă, precum și de avioane de interceptare. Rapiditatea deciziilor și a livrărilor este crucială”, a transmis acesta pe platforma X.

În paralel, președintele american Donald Trump a declarat că administrația sa încă analizează solicitarea Kievului privind autorizarea producerii sub licență a interceptoarelor Patriot.

„Nu ne-am dat acordul. Discutăm despre asta. Trebuie să fim foarte atenți înainte de a permite cuiva să producă o astfel de tehnologie”, a afirmat Trump.