 Bulgaria își alege președintele în turul al doilea. Miza votului, între Rusia și Occident | adevarul.ro
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Bulgaria își alege președintele în turul al doilea. Miza votului, între Rusia și Occident

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Cetățenii Bulgariei sunt chemați din nou la urne duminică pentru a-și alege președintele, într-un scrutin decisiv între președinta interimară Iliana Iotova și fostul premier interimar Andrei Gurov, după ce niciunul dintre candidați nu a obținut majoritatea voturilor în primul tur.

Alegeri în Bulgaria
Alegeri în Bulgaria Foto: Profimedia

Iliana Yotova și fostul premier interimar Andrei Gurov se confruntă în turul decisiv, după ce prezența la vot în primul tur a fost de doar 22,5%, cel mai scăzut nivel din istoria postcomunistă a țării.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, Iliana Iotova, alături de vicepreședintele său de candidatură, Kiril Valchev, a obținut 34,8% din voturi. De cealaltă parte, Andrey Gurov și Georgi Kandev au acumulat 32%, scrie Mediafax.

Primul tur, desfășurat pe 25 octombrie, a înregistrat o prezență la vot de aproximativ 22,5%, cel mai scăzut nivel consemnat în istoria postcomunistă a Bulgariei. În competiția electorală s-au înscris 27 de candidați.

Conform legislației electorale, un candidat poate câștiga din primul tur dacă obține peste jumătate din voturile valabil exprimate, iar prezența la urne depășește 50% din numărul alegătorilor înscriși pe liste. În caz contrar, primii doi candidați se califică în turul al doilea.

Bulgaria, afectată de instabilitate politică

Alegerile prezidențiale au loc într-un context politic dificil pentru Bulgaria, care a organizat opt scrutine parlamentare începând din aprilie 2021, dintre care șapte au fost anticipate.

Crizele politice repetate au fost provocate de dificultățile partidelor de a forma majorități parlamentare și de a susține guverne stabile. Neînțelegerile privind formulele de coaliție au dus la eșecul mai multor negocieri politice, fiind necesară formarea unor cabinete interimare și organizarea unor noi alegeri.

La cele mai recente alegeri parlamentare, desfășurate în aprilie, formațiunea Bulgaria Progresistă, condusă de fostul președinte Rumen Radev, a obținut 131 dintre cele 240 de mandate ale Adunării Naționale, asigurându-și majoritatea absolută.

Iliana Iotova, care a ocupat funcția de vicepreședintă a Bulgariei în timpul mandatului lui Rumen Radev, a preluat funcția de șef al statului după demisia acestuia, în ianuarie. Susținută de partidul Bulgaria Progresistă, Iotova candidează acum pentru un mandat prezidențial complet.

Dacă va câștiga alegerile, aceasta va deveni prima femeie aleasă președinte al Bulgariei. Printre atribuțiile șefului statului se numără reprezentarea țării, exercitarea funcției de comandant suprem al forțelor armate și dreptul de veto asupra actelor legislative.

Contracandidatul său, Andrei Gurov, este economist și fost viceguvernator al Băncii Naționale a Bulgariei. Acesta a ocupat funcția de prim-ministru interimar înaintea alegerilor parlamentare din aprilie și beneficiază de sprijinul partidelor de opoziție.

Politica externă, una dintre temele campaniei

Campania electorală a fost marcată și de dezbateri privind orientarea politicii externe a Bulgariei, în special relațiile cu Rusia, Ucraina și aliații occidentali.

Secțiile de votare se deschid la ora 07:00 și se închid la ora 20:00.

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