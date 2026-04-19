LIVE TEXT Alegeri tensionate în Bulgaria: Rumen Radev, comparat cu Viktor Orbán, este figura-cheie a scrutinului

Bulgaria organizează duminică, 19 aprilie, alegeri parlamentare anticipate. Este al optulea scrutin din ultimii cinci ani, pe fondul unei crize politice prelungite. În fruntea sondajelor se află partidul „Bulgaria Progresistă”, condus de fostul președinte Rumen Radev, urmat de alianța GERB-SDS, principala formațiune de centru-dreapta.

Fostul președinte Rumen Radev Foto: arhivă, adevărul
Fostul președinte Rumen Radev Foto: arhivă, adevărul

Țara, cea mai săracă din Uniunea Europeană după PIB-ul pe cap de locuitor, traversează de ani buni o criză politică persistentă, marcată de guverne fragile și coaliții care nu rezistă.

Fostul președinte Rumen Radev este văzut de analiști ca o figură politică ce ar putea facilita o apropiere de Moscova. Acesta a criticat în repetate rânduri sprijinul militar acordat Ucrainei și a adoptat poziții mai prudente față de Rusia, ceea ce a dus la îngrijorări în rândul partenerilor occidentali.

Înaintea alegerilor care au loc duminică, 19 aprilie, Partidul „Bulgaria Progresistă” al fostului președinte Rumen Radev conduce în sondajele din Bulgaria. Principalul contracandidat este alianța GERB-SDS, în timp ce pe locul al treilea se află coaliția „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democrată” (PP-DB), iar DPS este creditat pe poziția a patra.

Politologul Radu Albu Comănescu, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, susține că fostul președinte bulgar Rumen Radev are un profil politic asemănător cu cel al premierului ungar Viktor Orbán. 

„Într-adevăr poate fi tentată această comparație, dar l-aș pune într-o zonă mult mai moderată decât Viktor Orbán. Acum sigur că, probabil, cea mai tentantă comparație este între el și Viktor Orbán, să spunem că la sud de Dunăre poate să apară un „nou Orbán” sau un personaj care să se transforme într-un Orbán nou”, spune politologul român.

Criza în Bulgaria început în 2021, pe fondul unor proteste masive anticorupție și al scăderii încrederii publice în clasa politică tradițională, în special în fostul premier Boyko Borissov. Scrutinele repetate organizate de atunci nu au reușit să producă majorități stabile, ceea ce a dus la o succesiune de guverne interimare și la un blocaj instituțional persistent.    

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
Mircea Dinescu, după ce i-a ARS locuința: „Omul fără dușmani e ca o casă fără proptele...”
gandul.ro
image
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
mediafax.ro
image
Tragedie uriașă în lumea sportului! Accidentul teribil i-a curmat viața, iar alte 6 persoane sunt la spital
fanatik.ro
image
Italienii au cumpărat, cu 26 de milioane de euro, 90 de autobuze Otokar prin PNRR, dar unele dintre ele sunt prea lungi pentru a fi folosite în orașe
libertatea.ro
image
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este obligatoriu să ai în mașină
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
digisport.ro
image
”Black Friday” la Guvern și parcă revenim în haiducia anilor 90: Cum s-ar vinde resursele critice ale țării și cea mai importantă bancă la preț de chilipir
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
Reacția unei turiste după ce a ajuns în satul răsturnat din Gorj, devenit viral: "Vii și pleci alt om"
observatornews.ro
image
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
cancan.ro
image
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Cele mai frumoase plaje din Albania. Românii iau cu asalt riviera albaneză, prețurile sunt mai mici decât în Grecia
playtech.ro
image
Cum a devenit viral starul suspendat din Premier League. A folosit-o pe iubita sa pe post de haltere
fanatik.ro
image
Care este vârsta la care ești considerat oficial bătrân, potrivit științei
ziare.com
image
Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e acuzată
digisport.ro
image
Când devii oficial bătrân? Studiu pe 14.000 de oameni
stiripesurse.ro
image
Operațiunea PSD contra lui Bolojan. Cine cade în picioare și cine ajunge în genunchi – ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Monica Bîrlădeanu le cere ajutorul disperat al fanilor. Actrița are mare nevoie de sprijinul lor: Avem nevoie de multe. Nici nu știu cu ce aș începe
romaniatv.net
image
Ce este interzis să faci în Duminica Tomii. Toți credincioșii trebuie să știe asta!
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Kilograme în plus după Paște? Antrenoarea de fitness Roxana Vancea te învață cum să topești grăsimea într-un timp scurt
actualitate.net
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
click.ro
image
Cine era badanta moartă în Italia, după ce s-a aruncat de la etajul 3. „Chinuri, o viață grea”
click.ro
image
Investigație uriașă în SUA: 10 oameni de știință au murit subit, au fost uciși sau au dispărut în ultimii trei ani
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințul Harry și Prințesa Diana foto Profimedia jpg
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
