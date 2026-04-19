LIVE TEXT Alegeri tensionate în Bulgaria: Rumen Radev, comparat cu Viktor Orbán, este figura-cheie a scrutinului

Bulgaria organizează duminică, 19 aprilie, alegeri parlamentare anticipate. Este al optulea scrutin din ultimii cinci ani, pe fondul unei crize politice prelungite. În fruntea sondajelor se află partidul „Bulgaria Progresistă”, condus de fostul președinte Rumen Radev, urmat de alianța GERB-SDS, principala formațiune de centru-dreapta.

Țara, cea mai săracă din Uniunea Europeană după PIB-ul pe cap de locuitor, traversează de ani buni o criză politică persistentă, marcată de guverne fragile și coaliții care nu rezistă.

Fostul președinte Rumen Radev este văzut de analiști ca o figură politică ce ar putea facilita o apropiere de Moscova. Acesta a criticat în repetate rânduri sprijinul militar acordat Ucrainei și a adoptat poziții mai prudente față de Rusia, ceea ce a dus la îngrijorări în rândul partenerilor occidentali.

în timp ce pe locul al treilea se află coaliția „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democrată" (PP-DB), iar DPS este creditat pe poziția a patra.

Politologul Radu Albu Comănescu, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, susține că fostul președinte bulgar Rumen Radev are un profil politic asemănător cu cel al premierului ungar Viktor Orbán.

„Într-adevăr poate fi tentată această comparație, dar l-aș pune într-o zonă mult mai moderată decât Viktor Orbán. Acum sigur că, probabil, cea mai tentantă comparație este între el și Viktor Orbán, să spunem că la sud de Dunăre poate să apară un „nou Orbán” sau un personaj care să se transforme într-un Orbán nou”, spune politologul român.

Criza în Bulgaria început în 2021, pe fondul unor proteste masive anticorupție și al scăderii încrederii publice în clasa politică tradițională, în special în fostul premier Boyko Borissov. Scrutinele repetate organizate de atunci nu au reușit să producă majorități stabile, ceea ce a dus la o succesiune de guverne interimare și la un blocaj instituțional persistent.